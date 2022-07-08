HDP’li Beştaş’tan ittifak ortaklarına gözdağı: Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya ’evet’ demeyiz

"BİZİM DIŞIMIZDA BELİRLENECEK ADAYA 'EVET' DEMEYİZ"

Beştaş, ittifaka dahil edilmedikleri bir senaryoda, belirlenen adaya 'evet' demeyeceklerini vurgulayıp, "Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya evet dememizin de beklenmemesi gerekiyor. Ortak aday etrafında birleşmemiz için kesinlikle güçlü bir iletişim, tartışma ve asgari çıtada buluşma şartlarının oluşması gerekiyor." dedi.

SANCAR DA AYNI RESTİ ÇEKMİŞTİ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da, geçtiğimiz ay 'ortak aday' fikrine açık olduklarını söyleyip, "Saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa kendi adayımızı çıkarmayı en önemli seçenek olarak tutuyoruz" diyerek muhalefete gözdağı vermişti.