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HDP'li Beştaş'tan ittifak ortaklarına gözdağı: Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya 'evet' demeyiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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HDP’li Beştaş’tan ittifak ortaklarına gözdağı: Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya ’evet’ demeyiz

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, CHP'nin başını çektiği ittifak ortaklarına gözdağı verdi. Ortak aday fikrine sıcak baktıklarını söyleyen Beştaş, "Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya evet dememizin de beklenmemesi gerekiyor." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, gündeme ilişkin BirGün'e açıklamalarda bulundu.

HDP'DEN MUHALEFETE 'ORTAK ADAY' ŞARTI

Açıklamasında, 2019 yerel seçimlerinde ittifak kurdukları CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı'na göndermelerde bulunan Beştaş, 2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri için tek aday fikrine sıcak baktıklarını söyledi.

Bunun için ittifak ortaklarına şart koşan Beştaş, "Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor" dedi.

"'HADİ BİZ DE GELİYORUZ' DEMEYECEĞİZ"

Türkiye'de demokratik bir rejim tahkim etmek için asgari müştereklerde buluşmak gerektiğini söyleyen Beştaş, "Bize karşı bütün muhalefet blokunun olumsuz tutumuna rağmen şeffaf görüşme olması gerektiğini, bunu değerlendireceğimizi ve ortak aday fikrine kendimizi hiçbir zaman kapatmadığımızı ifade ediyoruz. Sürekli muhalefetle diyaloğa hazır olduğumuzu deklare ediyoruz. Gidip hiçbir partiye ya da diğer işte bileşenlere 'Hadi biz de geliyoruz' demeyeceğiz." diye konuştu.

DEMİRTAŞ'IN 'İĞNE' SÖZLERİNE GÖNDERME: BUNU YAPIYORUZ

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, partiyi hedef alan 'iğneyi kendimize' başlıklı yazısına da değinen Beştaş, "Bunu yapıyoruz. Bütün bu çabalara rağmen bir ortaklaşma olamazsa, kendi adayımıza karar veririz." dedi.

"BİZİM DIŞIMIZDA BELİRLENECEK ADAYA 'EVET' DEMEYİZ"

Beştaş, ittifaka dahil edilmedikleri bir senaryoda, belirlenen adaya 'evet' demeyeceklerini vurgulayıp, "Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya evet dememizin de beklenmemesi gerekiyor. Ortak aday etrafında birleşmemiz için kesinlikle güçlü bir iletişim, tartışma ve asgari çıtada buluşma şartlarının oluşması gerekiyor." dedi.

SANCAR DA AYNI RESTİ ÇEKMİŞTİ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da, geçtiğimiz ay 'ortak aday' fikrine açık olduklarını söyleyip, "Saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa kendi adayımızı çıkarmayı en önemli seçenek olarak tutuyoruz" diyerek muhalefete gözdağı vermişti.

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