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Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı girişimindeki PKK'lılara ağır darbe: 2'si üst düzey 15 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 25.07.2022 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022
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Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı girişimindeki PKK’lılara ağır darbe: 2’si üst düzey 15 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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