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İzmir'de zehir tacirlerine operasyon! Uyuşturucuyu sakladığı yer pes dedirtti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.07.2022
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İzmir’de zehir tacirlerine operasyon! Uyuşturucuyu sakladığı yer pes dedirtti

İzmir’in Bayraklı ilçesinde zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda, oyun kutusuna vidalanarak saklamış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

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