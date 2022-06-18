Zehir tacirlerine komando destekli operasyon: 12 şüpheli yakalandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çardak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 4 aydır yapılan takip sonucu yeterli bilgi ve delillere ulaşılmasının ardından uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik olarak Aydın, Muğla ve Denizli illerinde belirlenen 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.