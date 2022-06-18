Zehir tacirlerine komando destekli operasyon: 12 şüpheli yakalandı
Denizli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, geçleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin Denizli, Muğla ve Aydın’da belirlenen 15 adresine eşzamanlı operasyon düzenledi. Komandolarında da destek verdiği operasyonlarda, 4 aydır takip edilen 12 şüpheli yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle birlikte gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çardak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 4 aydır yapılan takip sonucu yeterli bilgi ve delillere ulaşılmasının ardından uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik olarak Aydın, Muğla ve Denizli illerinde belirlenen 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Jandarma komando birliklerinin de katılımıyla icra edilen operasyonda Aydın'da 1, Muğla'da 1, Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde 3, Bozkurt'ta 7, Çardak'ta 1 ve Honaz'da ise 2 adreste eş zamanlı aramalar yapıldı.
Yapılan aramalarda 58 gram eroin, 2 kilo 251 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 1 adet bonzai emdirilmiş kağıt parçası, 5 bin 200 adet extacy hap, 64 adet narkotik psikotrop hap, 15 gram kenevir tohumu,
suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 TL nakit para, 8 adet bong diye tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet muşta, 10 adet cep telefonu ve 10 adet sim kart ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu madde ve malzemeler muhafaza altına alınırken, jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM tarih verdi
- YKS sınavına girenlere başarı mesajları: 2022 YKS üniversite sınavı başarı mesajları ve motivasyon sözleri burada!
- YKS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 YKS TYT AYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika? Oturum süreleri...
- TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı, belli oldu mu?
- YKS 2022 TYT, YDT, AYT ne zaman, saat kaçta başlayacak? YKS sınavı kaç dakika, saat sürüyor?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM ile YKS 2022 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Kasım 2021'de İsveç'teki Lund Üniversitesinde yapılan akademik bir çalışmanın sonuçlarına göre," astrolojiye inanma" durumuyla hangisi ifade edilir?
- YKS sınavına kaç kişi girecek 2022? YKS 2022 sınavına bu yıl kaç kişi başvurdu? TYT, AYT, YDT başvuru sayısı...
- Krungthepmahan neresidir?
- En az ilkokul mezunu olmak yeterli... İŞKUR üzerinden 127 bin personel alımı! Yaş ortalaması 18 ile 45 arası...
- Yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran'da metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı? YKS'ye girecek öğrenciler...
- 3 bin 546 personel alımı! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? İçişleri Bakanlığı personel alımları ne zaman?