CHP’li İBB’nin toplu ulaşım rezaleti: İstanbul’da Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri durdu

Ümraniye durağından beklediğini belirten başka bir vatandaş ise, "25 dk'dır ümraniye duragindayim bahsettiğin rinkten hiç görmedim gelen diğer araçlarda hep dolu" ifadelerini kullandı.

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