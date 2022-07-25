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CHP'li İBB'nin toplu ulaşım rezaleti: İstanbul'da Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri durdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.07.2022 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022
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CHP’li İBB’nin toplu ulaşım rezaleti: İstanbul’da Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri durdu

Haftanın her günü yeni bir arıza haberiyle gündeme gelen İETT yine İstanbulluları yarı yolda bıraktı. Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üsküdar ile Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılmaktadır." denildi. CHP'li İBB'nin paylaşımına tepki gösteren bir vatandaş ise, "Ücretsizi geçtik de ücretli de bulamadık." dedi.

CHP'li İBB'nin işbilmezliği nedeniyle İstanbullular haftanın ilk iş gününde yine yolda kaldı.

METRO SEFERLERİ YAPILAMIYOR
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor.

ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY METROSUNDA SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle yapılamayan Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yeniden başlatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." denildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadesine yer verildi.

Paylaşılan başka bir mesajda da "Üsküdar ile Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılmaktadır." denildi.




CHP'li İBB'nin paylaşımına tepki gösteren vatandaşlar otobüs bulamadıklarını dile getirirken, "Ücretsizi geçtik de Ücretli de bulamadık." diyerek duruma isyan etti.

Ümraniye durağından beklediğini belirten başka bir vatandaş ise, "25 dk'dır ümraniye duragindayim bahsettiğin rinkten hiç görmedim gelen diğer araçlarda hep dolu" ifadelerini kullandı.

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