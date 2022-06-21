İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon! 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi
İstanbul Jandarma İl Komutanlığı uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 ayrı adres ve araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, yüklü miktarda TL ile döviz ve hassas terazi ele geçirdi. Suçüstü yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında şüpheli şahısların yurtdışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi (eroin), yasadışı yollarla yurda sokarak, İstanbul Küçükçekmece'de kiraladıkları evlerde depoladıkları ve buradan İstanbul genelinde torbacılara dağıtacakları bilgisi elde edildi.
Alınan bilgiler kapsamında tespit edilen şüpheliler ve kullanmış oldukları araçlar teknik ve fiziki takibe alındı. Yaklaşık 2 ay süren takip sonucunda; şüphelilerin kimlik bilgileri ve uyuşturucuyu depoladıkları adresler tespit edildi.
3 AYRI ADRES VE ARACA EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEDİ
Jandarma ekiplerince; belirlenen 3 ayrı adres ve araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Araçlara düzenlenen operasyonda hassas burunlu köpekler de kullanıldı. Araçları ve evleri didik didik arayan jandarma ekipleri; 22 kilo uyuşturucu madde (eroin), 1 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda TL ve döviz ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi.
Yapılan operasyonlarda suçüstü yakalanan Ö.G. ve V.P isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı oldukları şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.
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