İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon! 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi

3 AYRI ADRES VE ARACA EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEDİ

Jandarma ekiplerince; belirlenen 3 ayrı adres ve araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Araçlara düzenlenen operasyonda hassas burunlu köpekler de kullanıldı. Araçları ve evleri didik didik arayan jandarma ekipleri; 22 kilo uyuşturucu madde (eroin), 1 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda TL ve döviz ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Yapılan operasyonlarda suçüstü yakalanan Ö.G. ve V.P isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı oldukları şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.