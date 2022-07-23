Altılı masada yeni çatlak! DEVA ile Gelecek birbirine girdi: En büyük hata sizi adam yerine koymak
Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa'da her geçen gün yeni bir kriz ortaya çıkıyor. Son olarak Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Abdülkadir Baykay, kendilerinin mikro bir ittifak kurma teklifine olumsuz yanıt veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef aldı. Baykal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "En büyük hata sizi adam yerine koyup teklif götürenlerdedir." ifadelerini kullandı.
Siyasi görüşleri birbirinden farklı olan muhalefet partileri, bir araya gelerek altıyı masayı oluşturmuştu. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de gizliden destek verdiği partilerin aralarında yaşadıkları sorunlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
DEVA İLE GELECEK BİRBİRİNE GİRDİ
Son olarak Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Abdülkadir Baykay, kendilerinin mikro bir ittifak kurma teklifine olumsuz yanıt veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef aldı.
BABACAN: GELECEK İLE İTTİFAKI PARTİMİZDEN KİMSE İSTEMİYOR
Babacan'ın partilerini hedef alan, "Sayın Davutoğlu, 'Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir kişi bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız." ifadelerine yanıt veren Baykay, ittifak ortakları için oldukça ağır ifadeler kullandı.
BABACAN'A AĞIR SÖZLER: HATA SİZİ ADAM YERİNE KOYMAKTA
Babacan'ın sözlerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayan Baykay, "En büyük hata sizi adam yerine koyup teklif götürenlerdedir." dedi.
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