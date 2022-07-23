Altılı masada yeni çatlak! DEVA ile Gelecek birbirine girdi: En büyük hata sizi adam yerine koymak

BABACAN: GELECEK İLE İTTİFAKI PARTİMİZDEN KİMSE İSTEMİYOR

Babacan'ın partilerini hedef alan, "Sayın Davutoğlu, 'Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir kişi bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız." ifadelerine yanıt veren Baykay, ittifak ortakları için oldukça ağır ifadeler kullandı.