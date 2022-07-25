İhracı istenen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan sert tepki! Yönetim ve belediye başkanlarına "onlardan değilim" göndermesi
CHP'nin "Kesin İhraç" talebitle disiplin kurulana sevk edilen ırkçı belediye başkanı Tanju Özcan sözlü savunma yaptı. Partisine rağmen kendisinin Atatürkçü olduğunu belirten Özcan, partiye makam karşılığında getirilerek aday yapılan isimlere ve yönetime göndermelerde bulundu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi CHP'den ihracının istenmesi sonrası Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yaptı. Özcan, savunmasında dikkat çeken ifadeler kullandı.
"PARTİYE 'GEL SENİ BELEDİYE BAŞKANI YAPALIM' DİYE GELENLERDEN DEĞİLİM"
Özcan'ın partiye katılan bazı belediye başkanlarına göndermede bulunduğu, "YDK'ya sözlü olarak savunmamı yaptım. Ben 22 yaşında bu partiye davet üzerine değil kendi irademle; ülkeme ne katabilirim partime ne katabilirim diye katılanlardanım. Partiye 'gel seni belediye başkanı yapalım' diye davetle gelenlerden değilim." sözleri dikkat çekti.
PARTİ YÖNETİMİNİN İZLEDİĞİ SİYASETE GÖNDERME: CHP'NİN 6 ANA İLKESİNE SAHİBİM, TAVRIMDA DEĞİŞİKLİK OLMAZ
Özcan, savunmasında partisinin sembolu olan 6 ok olarak tabir edilen 6 ana temelin uygulanmadığını ima etti, "Verilecek karar ne olursa olsun ben Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ana ilkesine her zaman sahip çıkan biriyim. Bu tavrımda bir değişiklik olmayacak." dedi.
Özcan, hakkında olumlu bir karar çıkmasını ümit ettiğini de sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
Tanju Özcan'ın 16 Mayıs'taki belediye meclisi toplantısında AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle disipline sevki kararlaştırıldı.
Özcan'ın söz konusu toplantıda, oylamada el kaldıran Çınar'a yönelik, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri kamuoyunda tepki çekmişti.
CHP, gerekçenin bu olduğunu öne sürse de, ihraç isteminin gerisindeki asıl nedenin Tanju Özcan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileri olduğu belirtilmişti.
Özcan, Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Adayı olma cesareti gösterememe konusunda iğnelerken, kendisine yol verilmesi halinde Cumhurbaşkanı Adayı olmaya hazır olduğunu ifade etmişti.
CHP, daha önce Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın tepki çeken bir çok davranışına sessiz kalmıştı.
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