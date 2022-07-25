İhracı istenen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan sert tepki! Yönetim ve belediye başkanlarına "onlardan değilim" göndermesi

PARTİ YÖNETİMİNİN İZLEDİĞİ SİYASETE GÖNDERME: CHP'NİN 6 ANA İLKESİNE SAHİBİM, TAVRIMDA DEĞİŞİKLİK OLMAZ

Özcan, savunmasında partisinin sembolu olan 6 ok olarak tabir edilen 6 ana temelin uygulanmadığını ima etti, "Verilecek karar ne olursa olsun ben Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ana ilkesine her zaman sahip çıkan biriyim. Bu tavrımda bir değişiklik olmayacak." dedi.

Özcan, hakkında olumlu bir karar çıkmasını ümit ettiğini de sözlerine ekledi.