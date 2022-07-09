Bakanlık ırkçı Başkan Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu! Göz göre göre çevre katliamı

Belediyeye bağlı atıksu arıtma tesisine gelen atıksuyun bir kısmının arıtılmadan Büyüksu Deresine deşarj edilmesinden dolayı 29 Eylül 2020'de aynı fiilin 3 yıl içerisinde tekrar etmesinden dolayı cezası bir kat artırılarak 176 bin 998 lira idari para cezası daha uygulandı.

CEZALARA RAĞMEN ATIKSUYU DEREYE DEŞARJ ETMEYE DEVAM ETTİLER

30 Haziran 2022'de belediyenin halen atıksuyu dereye deşarj ettiği belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aynı fiilin 3 yıl içerisinde 2. kez tekrar etmesinden dolayı cezanın 2 kat artırılarak 394 bin 548 lira daha idari para cezası uygulandı.