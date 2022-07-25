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Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı 'Müşterek Koordinasyon Merkezini' görüştü

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Giriş Tarihi: 25.07.2022 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022
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Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı ’Müşterek Koordinasyon Merkezini’ görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü. Görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı.

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