Irkçı saldırıya uğrayan Suriyeli genç A Haber’e konuk oldu: Ücretsiz sağlık hizmeti alıyorlar mı? Türkiye her ay maaş mı yatırıyor?

SURİYELİLERE SINAVSIZ ÜNİVERSİTE İMKANI VAR MI?

Türkiye'de Suriyelilerin sınavsız üniversitelere girdiği iddialarına ilişkin de konuşan Kanjo, "Suriye'de kalanların eğitimi ya durdu ya da aksadı. Ya da Türkiye'ye geldiler çalışıyorlar. Ben açık öğretimden devam ediyorum. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) sınavına hazırlanıyorum. 'Üniversiteye girişleri sınavsız' deniliyor. Aynen, o yüzden sınavsız girildiği için sınava çalışıyorum. YÖS, tek ders olduğu için daha kolay gözüküyor. Ama örneğin İstanbul Üniversitesi çok yer vermiyor. Benim İstanbul Üniversitesine girmem çok zor. Hem Suriye hem Türk olduğum için çok zor. Artık Suriyelilerin üniversitelere girişleri çok zor. Tepkilerden dolayı üniversiteler zorluk çıkarıyor. Bundan sonra YÖS yok, 8. Sınıfa giren öğrenciler sınava giremiyor." diye konuştu.

Söz konuus zorlukları sadece kendisinin değil birçok öğrencinin yaşadığını ifade eden Suriyeli genç, "Cezayirli, Filistinli arkadaşlarım da bizi Suriyeli sanıp ırkçılık yapıyorlar diyorlar." diyerek sözlerini noktaladı.