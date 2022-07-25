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Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Gündem ikili ilişkiler ve bölgesel konular...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.07.2022 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022
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Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Gündem ikili ilişkiler ve bölgesel konular...

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kritik temasta Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

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