Son dakika: MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Kendal Ermeni kod adlı Şahin Tekintanğaç öldürüldü
Son dakika haberleri... MİT, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi. Öldürülen terörist PKK adına Ağrı, Kars, Van, Bingöl, Bitlis’te faaliyet gösteriyordu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, operasyonun önemini A Haber canlı yayınında anlattı. Caşın, "Burada vurulan nokta Kobani bölgesi veya Ayn El Arab olduğuna göre burada da PKK’nın at koşturduğu dikkate alındığında yine ABD’lilerle beraber geçen hafta poz verdiklerini görüyoruz siz poz verseniz de biz sizi yakalayacağız ve vuracağız." ifadelerini kullandı.
Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç, düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde bizzat yer alan terörist Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi.
Terör örgütü PKK'nın kuluçka merkezine dönüşen ve sınır hattında örgüt mensuplarının zaman zaman terör eylemi yaptığı Aynularab'ın sözde eyalet sorumlusu Tekintanğaç, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
OPERASYONUN ÖNEMİ NE?
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Burada iki stratejik nokta var. Bunlardan bir tanesi TSK'nın anayasanın verdiği yetkiyle hem Irak'ta hem de Suriye'de operasyonuna sürekli olarak devam etmesi. Ancak bu operasyonlarda geçmişten farklı olarak takip edilen bir yöntem var silahlı kuvvetler sınır ötesi operasyonlara katılırken hem kara kuvvetlerinin hem hava kuvvetlerinin ve jandarmanın unsurları bu operasyonlara katılıyor hem de modern silah sistemlerini takip ediyorlar. Bu sistemlerin içerisinde hem İHA'larla 7/24 bölge kontrol ediliyor. Hem de topçu ve diğer ateş destek sistemleriyle füzelerimizle geçende olduğu gibi Irak'ta 150 km mesafede PKK'lıları takip edip vurabildik.
PKK'YA GÖZ AÇTIRMIYORLAR
Bu çok önemli bir avantaj. Irak'taki karakollarımıza yapılan bu geçen haftaki sözde 'Türkiye sivilleri vurdu' imajını yıkacak çok önemli bir hamle. İkinci söyleyeceğim şey önemli MİT'in yeni yapılanması ve Hakan Fidan'ın aslanları burada bölgede çok etkin bir şekilde göz açtırmıyorlar PKK'ya. Saklandıkları mağaralardan kafaları çıkardıkları an etkisiz hale getiriliyorlar.
"POZ VERSENİZ DE VURACAĞIZ"
Ama asıl mesaj burada Tahran'da yapılan konferansta Sayın Cumhurbaşkanı ABD'ye Suriye'den çık git dedi. Şimdi burada vurulan nokta Kobani bölgesi veya Ayn El Arab olduğuna göre burada da PKK'nın at koşturduğu dikkate alındığında yine ABD'lilerle beraber geçen hafta poz verdiklerini görüyoruz siz poz verseniz de biz sizi yakalayacağız ve vuracağız.
Aslında PKK bukalemun gibi her renge giriyor. Biz de operasyon yapacağımız zaman Amerikan bayrağı asmıştı. ABD'nin ne işi varsa orada hem PKK'yı terör örgütü olarak tanıyorlar hem de bütün dünyanın güldüğü bir tiyatroda bunlar özerk cumhuriyet kuracaklar diyor. Herkesin bir hesabı var Türkiye'nin de bir hesabı var. Orada bir terör koridoru kurdurmayacak Türkiye. 3 tane harekatı boşuna yapmadı Türkiye. Bu bir algı operasyonu Reuters'in yaptığı doğrudan doğruya teröre destek vermek.
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