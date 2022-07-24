Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Kendal Ermeni kod adlı Şahin Tekintanğaç öldürüldü

"POZ VERSENİZ DE VURACAĞIZ"

Ama asıl mesaj burada Tahran'da yapılan konferansta Sayın Cumhurbaşkanı ABD'ye Suriye'den çık git dedi. Şimdi burada vurulan nokta Kobani bölgesi veya Ayn El Arab olduğuna göre burada da PKK'nın at koşturduğu dikkate alındığında yine ABD'lilerle beraber geçen hafta poz verdiklerini görüyoruz siz poz verseniz de biz sizi yakalayacağız ve vuracağız.

Aslında PKK bukalemun gibi her renge giriyor. Biz de operasyon yapacağımız zaman Amerikan bayrağı asmıştı. ABD'nin ne işi varsa orada hem PKK'yı terör örgütü olarak tanıyorlar hem de bütün dünyanın güldüğü bir tiyatroda bunlar özerk cumhuriyet kuracaklar diyor. Herkesin bir hesabı var Türkiye'nin de bir hesabı var. Orada bir terör koridoru kurdurmayacak Türkiye. 3 tane harekatı boşuna yapmadı Türkiye. Bu bir algı operasyonu Reuters'in yaptığı doğrudan doğruya teröre destek vermek.