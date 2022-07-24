CHP’li meclis üyesi Ersin Solmaz Söke Belediyesi'nde 8 saat başkanlık yaptı 80 ay ceza aldı
Aydın Söke Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Ersin Solmaz’a başkanvekilliği yaptığı gün kendisine ve yakınlarına ait olan inşaatlara yapı kullanım izni vermesinden dolayı 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Aydın'da CHP'li Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in görüşmelerde bulunmak için Ankara'ya gittiği 6 Kasım 2019 tarihinde CHP'li belediye meclisi üyesi Ersin Solmaz başkanvekili olarak atandı.
Başkanlık koltuğuna oturan Solmaz, bunu fırsat bilerek mesai bitimine kadar daha önceden eksikleri olduğu için ruhsat verilmeyen kendisine ve yakınlarına ait 3 binaya 'yapı kullanım izni' verdi.
Yeni Asır'ın haberine göre: Solmaz'ın imzaladığı yapı kullanım izni evraklarının hiç birinde binayı kontrol etmesi gereken personelin imzasının olmadığı ortaya çıkarken, izin evraklarının üzerinde belgeyi tetkik eden ve onaylayanın yine kendisi olduğu görüldü.
YENİ ASIR ORTAYA ÇIKARDI
Yeni Asır'ın "İyi ki başkan olmamış" başlığıyla okurlarına duyurduğu haberi ihbar kabul eden İçişleri Bakanlığı, kıyak skandalıyla ilgili soruşturma açtı. Müfettişler Belediye'de yaptığı incelemede, bir günlük başkanvekilliği yapan Ersin Solmaz'ın evrakta sahtecilik yaptığını belirledi. İçişleri Bakanlığı bu skandal olay sonrası Ersin Solmaz'ı savcılığa şikayet ederek yargı yolunu açtı.
4 YIL 2 AY HAPİS YATACAK
Solmaz'ın yaptığı yolsuzluk sonrası 'Görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik' suçlarından geçtiğimiz yıl Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanmıştı. Geçtiğimiz gün karar duruşmasında Ersin Solmaz'a 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Solmaz, cezası onandığı takdirde 4 yıl 2 ay cezaevinde yatacak.
YAPI KULLANIM İZNİ VERİLEN BİNALAR
06.11.2019 tarihli belge numarası 329 olan ruhsat onay kodu 40875395 Yamaç Mahallesinde 107 Ada 19 Parselde bulunan inşaat
06.11.2019 tarihli belge numarası 335 olan ruhsat onay kodu 51541373 Yenicami Mahallesi Mustafa Özşarlak Sokak 1129 Ada 9 parselde bulunan inşaat
06.11.2019 tarihli belge numarası 338 olan ruhsat onay kodu 30220677 Yenidoğan Mahallesi 76.Sokak 214 ada 5 parselde bulunan inşaat
BELEDİYE BAŞKANI PARTİLİSİNİ KORUMUŞTU
OLAYIN ortaya çıkmasının ardından Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, skandal kıyakla ilgili Yeni Asır'a konuşmuş ve partilisi olan Ersin Solmaz'ı korumuştu. Başkan Tuncel, "Ben bu iddianın doğru olduğunu düşünmüyorum. Araştırmanın sonucunda ne olacağını hepimiz göreceğiz. Ortada yanlış bir durum varsa düzeltilir. Menfaat sağlama durumu görülürse hem hukuki hem de idari olarak da gereken neyse yapılır" diye konuşmuştu. Tuncel, yazılanlar doğru çıkınca söylediği sözlerden çark ederek Solmaz'ı sessiz sedasız meclis üyeliğinden istifa ettirdi. Başkanvekili Solmaz'ın 6 Aralık 2019 gününden önce de başkanvekilliği yaptığı ve 10'un üzerinde yapı kullanım izni verdiği de öğrenildi.
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