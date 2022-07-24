CHP’li meclis üyesi Ersin Solmaz Söke Belediyesi’nde 8 saat başkanlık yaptı 80 ay ceza aldı

BELEDİYE BAŞKANI PARTİLİSİNİ KORUMUŞTU

OLAYIN ortaya çıkmasının ardından Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, skandal kıyakla ilgili Yeni Asır'a konuşmuş ve partilisi olan Ersin Solmaz'ı korumuştu. Başkan Tuncel, "Ben bu iddianın doğru olduğunu düşünmüyorum. Araştırmanın sonucunda ne olacağını hepimiz göreceğiz. Ortada yanlış bir durum varsa düzeltilir. Menfaat sağlama durumu görülürse hem hukuki hem de idari olarak da gereken neyse yapılır" diye konuşmuştu. Tuncel, yazılanlar doğru çıkınca söylediği sözlerden çark ederek Solmaz'ı sessiz sedasız meclis üyeliğinden istifa ettirdi. Başkanvekili Solmaz'ın 6 Aralık 2019 gününden önce de başkanvekilliği yaptığı ve 10'un üzerinde yapı kullanım izni verdiği de öğrenildi.