CHP’den terör destekçisine Sevgi Barış ve Dostluk ödülü! Tarihe geçen kara bir leke

Alınan kararlar verilen ödül tam bir skandal ve Zonguldak'ımızın tarihinde olmayan kara bir leke olarak yazılmıştır. Zonguldak'ımızın böyle bir konuyla gündeme getirenlerin; haddini, yetki ve sorumluluğunu bilmeyen siyasetçilerin vicdanlarda gidecekleri yerlerin belli olduğunu bildirmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle uyarılarımızı dikkate almayan, halkımızın vicdanı değerleriyle oynayan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve bu konuda söz hakkı olan CHP yetkililerini kınıyorum…