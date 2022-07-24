CHP'den terör destekçisine Sevgi Barış ve Dostluk ödülü! Tarihe geçen kara bir leke
Zonguldak'ta düzenlenen 22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'ne ödül töreni damga vurdu. CHP'li belediye Sevgi, Barış ve Dostluk ödülünü, Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya verdi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi.
Törende; Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TTB konsey üyeleri doktor Aydın Şirin ve Onur Nadir Karahancı'ya verildi.
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ise bu duruma tepki gösterdi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile CHP'li yetkilileri kınayan Tosun, şunları söyledi:
"Tarihe kara bir leke olarak geçmiştir! Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu, 'Sevgi, Barış ve Dostluk' festivalinde skandal bir olay yaşanmıştır."
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülünü; PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG Terör Örgütü Eş Başkanına ödül veren, TBMM'ye girişi yasağı olan, PKK Terör Örgütü Elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen derneğin kurucuları arasında yer alan, Türkiye'nin Ermeni Soykırımı yaptığı iddiasını savunan ve bu güzide ülkemizin birliğine, dirliğine faydası olacak her türlü çalışmaya karşı çıkan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya vermiştir.
"HALİL POSBIYIK VE CHP YETKİLİLERİNİ KINIYORUM"
Bu kadar olumsuz sıfatı taşıyan kişinin nasıl "Barış Ödülü" aldığı ve dünden beri gerek siyasi gerek vatandaşlarımız tarafından verilen tepkilere rağmen ısrarla hatalarının peşinden giden başta Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve CHP yetkililerini kınıyorum.
Alınan kararlar verilen ödül tam bir skandal ve Zonguldak'ımızın tarihinde olmayan kara bir leke olarak yazılmıştır. Zonguldak'ımızın böyle bir konuyla gündeme getirenlerin; haddini, yetki ve sorumluluğunu bilmeyen siyasetçilerin vicdanlarda gidecekleri yerlerin belli olduğunu bildirmek isterim.
Bu duygu ve düşüncelerle uyarılarımızı dikkate almayan, halkımızın vicdanı değerleriyle oynayan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve bu konuda söz hakkı olan CHP yetkililerini kınıyorum…
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