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Türkiye'den Yunanistan'a rakamlarla yanıt! İşte o ayrımcılığın boyutu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.07.2022
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Türkiye’den Yunanistan’a rakamlarla yanıt! İşte o ayrımcılığın boyutu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk Azınlığa yönelik eğitim konusunda yapılan ayrımcılığı rakamlarla açıkladı.

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