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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.07.2022
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Irak’ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" denildi.

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