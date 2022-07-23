Gökyüzündeki sıralı ışıklar İstanbulluları heyecanlandırdı

Akşam saatlerinde İstanbul semalarında görülen sıralı parlak cisimler heyecana yol açtı.

STARLINK UYDULARI UZAYA YOLLANDI

Ülke genelinde gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimlerin Elon Musk'a ait Starlink uyduları olduğu belirtildi.

Bu görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.