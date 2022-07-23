24 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Gökyüzündeki sıralı ışıklar İstanbulluları heyecanlandırdı

Gökyüzündeki sıralı ışıklar İstanbulluları heyecanlandırdı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
ABONE OL
Gökyüzündeki sıralı ışıklar İstanbulluları heyecanlandırdı

İstanbul semalarında sıralı şekilde görülen hüzmeler, heyecana yol açtı. Görülen ışıkların dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın şirketine ait Starlink uyduları olduğu belirtildi.

Akşam saatlerinde İstanbul semalarında görülen sıralı parlak cisimler heyecana yol açtı.

STARLINK UYDULARI UZAYA YOLLANDI

Ülke genelinde gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimlerin Elon Musk'a ait Starlink uyduları olduğu belirtildi.

Bu görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

STARLİNK NEDİR?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

Twitter’dan iddia! “Musk’ın anlaşması…” TWİTTER'DAN İDDİA! "MUSK'IN ANLAŞMASI…"
Tesla’nın koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı? TESLA'NIN KOLTUĞUNU KESİP BİÇTİLER! İÇİNDEN BAKIN NELER ÇIKTI?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA