Gökyüzündeki sıralı ışıklar İstanbulluları heyecanlandırdı
GÜNDEM DHA
İstanbul semalarında sıralı şekilde görülen hüzmeler, heyecana yol açtı. Görülen ışıkların dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın şirketine ait Starlink uyduları olduğu belirtildi.
Akşam saatlerinde İstanbul semalarında görülen sıralı parlak cisimler heyecana yol açtı.
STARLINK UYDULARI UZAYA YOLLANDI
Ülke genelinde gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimlerin Elon Musk'a ait Starlink uyduları olduğu belirtildi.
Bu görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.
STARLİNK NEDİR?
Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.
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