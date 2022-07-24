Sungur'un omuzdan atılan versiyonu TSK'ya teslim edildi
Dünyanın anbean takip ettiği Türkiye'nin savunma sanayisinde yeni gelişmeler yaşandı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sungur'un omuzdan atılan versiyonu TSK'ya teslim edildi" açıklamasında bulundu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, portatif hava savunma füzesi Sungur'un, omuzdan atılan versiyonunun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildiğini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Portatif hava savunma füze sistemimiz Sungur, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde. İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan Sungur silah sisteminin ilk kafilesini, TSK'ya teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Demir, Sungur silah sisteminin özelliklerini öyle anlattı:
"Sungur silah sistemi, muadillerine göre daha uzun menzili ve düşman unsurlara gözün görme mesafesinden daha uzak mesafeden kilitlenme imkanı sunan aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığı ile öne çıkıyor. Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Her zaman söylüyoruz. Bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yapabiliriz. Bu vatan ve bu millet aşkıyla çalışan savunma sanayii ailemize selam olsun."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?
- Lise tercih sonuçları açıklanıyor... 2022 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB takvimi açıkladı
- 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman, ayın kaçında? Diyanet takvimi...
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman? 2022-2023 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? MEB iş takvimi...
- Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? 2022 GS Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- EGM'den hizmetli alımı ilanı: 2022 EGM temizlik görevlisi alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?
- AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı?
- Askerlik yerleri açıklanıyor... 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?
- DGS sonuçları için son dakika açıklaması! 2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...
- YÖK tercih robotu 2022: YKS TYT AYT 190, 200, 210, 220, 230, 240, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?
- 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? LGS nakiller ne zaman açılacak? Takvim açıklandı
- CZN Burak'a ne oldu? CZN Burak hasta mı, nasıl zayıfladı? CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl?