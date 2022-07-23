23 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Muharrem İnce'den altılı masaya salvolar: Biri 'evet' diyor biri 'hayır'

Muharrem İnce'den altılı masaya salvolar: Biri 'evet' diyor biri 'hayır'

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
ABONE OL
Muharrem İnce’den altılı masaya salvolar: Biri ’evet’ diyor biri ’hayır’

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin başı çektiği 'altılı masa'ya sert sözlerle yüklendi. Muhalefet partilerinin kafalarının karışık olduğunu vurgulayan İnce, "Libya Tezkeresi’nde CHP hayır verdi, İYİ Parti evet verdi. Seneye bir daha var tezkere. Biri evet biri hayır verirse hükümet o gün düşer" diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Ankara'da düzenlenen 1. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' görüşmelerine sert sözlerle yüklendi.

"MUHALEFETTE KAFALAR KARIŞIK"

Altılı masanın birbiriyle anlaşma noktasında sorun yaşadığını ve bunların iktidar oldukları süreçte de devam edeceğini kaydeden İnce, "Biri evet biri hatır diyor. Kafaları karışık" ifadelerini kullandı.

"ALTILI MASA ÇÖZÜM ÜRETEMEZ"

İnce konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Erdoğan'ın karşısında bir altılı masa var. Bu altılı masa memlekete çözüm üretebilir mi. Seçim oldu, Erdoğan gitti, altılı masa geldi. Bir cumhurbaşkanı adaylığı var, altı da genel başkan var, seçimi kazandılar. Peki, İstanbul Sözleşmesi ne olacak. CHP diyor ki imzalayacağız, Temel Karamollaoğlu diyor ki iyi ki çıktık. Peki ne olacak, 'Ya onu konuşmayalım şimdi'. Ali Babacan dedi ki 'Ergenekon'u yeniden açacağız'. Onu der demez sabahleyin Kılıçdaroğlu Ali Tatar'ın eşini ziyarete gitti. Ergenekon yeniden açılacak mı, Kılıçdaroğlu ziyaretlere devam mı edecek? Kamulaştıracağız dedi birisi, öbürü dedi ki öyle kolay değil. Kamulaştıracaklar mı kamulaştırmayacaklar mı?

"BİRİNİN EVET DEDİĞİNE DİĞERİ HAYIR DİYOR, O GÜN HÜKÜMET DÜŞER"

Mülteciler, biri göndereceğiz diyor, öbürü o kadar kolay değil diyor. Libya Tezkeresi'nde CHP hayır verdi, İYİ Parti evet verdi. Seneye bir daha var tezkere. Biri evet biri hayır verirse hükümet o gün düşer."

Altılı masada ’aday’ krizi derinleşti ALTILI MASADA 'ADAY' KRİZİ DERİNLEŞTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA