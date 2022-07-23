Muharrem İnce’den altılı masaya salvolar: Biri ’evet’ diyor biri ’hayır’

"ALTILI MASA ÇÖZÜM ÜRETEMEZ"

İnce konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Erdoğan'ın karşısında bir altılı masa var. Bu altılı masa memlekete çözüm üretebilir mi. Seçim oldu, Erdoğan gitti, altılı masa geldi. Bir cumhurbaşkanı adaylığı var, altı da genel başkan var, seçimi kazandılar. Peki, İstanbul Sözleşmesi ne olacak. CHP diyor ki imzalayacağız, Temel Karamollaoğlu diyor ki iyi ki çıktık. Peki ne olacak, 'Ya onu konuşmayalım şimdi'. Ali Babacan dedi ki 'Ergenekon'u yeniden açacağız'. Onu der demez sabahleyin Kılıçdaroğlu Ali Tatar'ın eşini ziyarete gitti. Ergenekon yeniden açılacak mı, Kılıçdaroğlu ziyaretlere devam mı edecek? Kamulaştıracağız dedi birisi, öbürü dedi ki öyle kolay değil. Kamulaştıracaklar mı kamulaştırmayacaklar mı?