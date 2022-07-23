Muharrem İnce'den altılı masaya salvolar: Biri 'evet' diyor biri 'hayır'
CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin başı çektiği 'altılı masa'ya sert sözlerle yüklendi. Muhalefet partilerinin kafalarının karışık olduğunu vurgulayan İnce, "Libya Tezkeresi’nde CHP hayır verdi, İYİ Parti evet verdi. Seneye bir daha var tezkere. Biri evet biri hayır verirse hükümet o gün düşer" diye konuştu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Ankara'da düzenlenen 1. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' görüşmelerine sert sözlerle yüklendi.
"MUHALEFETTE KAFALAR KARIŞIK"
Altılı masanın birbiriyle anlaşma noktasında sorun yaşadığını ve bunların iktidar oldukları süreçte de devam edeceğini kaydeden İnce, "Biri evet biri hatır diyor. Kafaları karışık" ifadelerini kullandı.
"ALTILI MASA ÇÖZÜM ÜRETEMEZ"
İnce konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"Erdoğan'ın karşısında bir altılı masa var. Bu altılı masa memlekete çözüm üretebilir mi. Seçim oldu, Erdoğan gitti, altılı masa geldi. Bir cumhurbaşkanı adaylığı var, altı da genel başkan var, seçimi kazandılar. Peki, İstanbul Sözleşmesi ne olacak. CHP diyor ki imzalayacağız, Temel Karamollaoğlu diyor ki iyi ki çıktık. Peki ne olacak, 'Ya onu konuşmayalım şimdi'. Ali Babacan dedi ki 'Ergenekon'u yeniden açacağız'. Onu der demez sabahleyin Kılıçdaroğlu Ali Tatar'ın eşini ziyarete gitti. Ergenekon yeniden açılacak mı, Kılıçdaroğlu ziyaretlere devam mı edecek? Kamulaştıracağız dedi birisi, öbürü dedi ki öyle kolay değil. Kamulaştıracaklar mı kamulaştırmayacaklar mı?
"BİRİNİN EVET DEDİĞİNE DİĞERİ HAYIR DİYOR, O GÜN HÜKÜMET DÜŞER"
Mülteciler, biri göndereceğiz diyor, öbürü o kadar kolay değil diyor. Libya Tezkeresi'nde CHP hayır verdi, İYİ Parti evet verdi. Seneye bir daha var tezkere. Biri evet biri hayır verirse hükümet o gün düşer."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sonuçları için son dakika açıklaması! 2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...
- YÖK tercih robotu 2022: YKS TYT AYT 190, 200, 210, 220, 230, 240, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?
- 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? LGS nakiller ne zaman açılacak? Takvim açıklandı
- CZN Burak'a ne oldu? CZN Burak hasta mı, nasıl zayıfladı? CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl?
- MEB 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları tarihi - 17 Temmuz bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması tıkla öğren!
- EYT sorunu çözülüyor! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak?
- Bekçilik sınav soruları ve cevapları burada! 2022 1. dönem bekçilik yazılı sınavı A ve B kitapçığı soruları ve cevap anahtarı
- MEB 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atamaları ne zaman? İl dışı atama başvuruları başladı mı? Başvuru şartları...
- Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama: 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Son durum...
- Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- 2022 PMYO taban puanı kaç? 2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman?