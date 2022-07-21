Saldırı neden Türkiye'nin üzerine yıkılmak istendi? Uzmanlar çarpıcı detayları A Haber'de anlattı: Amaç TSK'nın operasyonunu durdurmak
Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok şehrinde düzenlediği terör saldırısında, onlarca kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Eylem sonrası, teröristler saldırının Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırının terör örgütü kaynaklı olduğunu duyurdu. A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, dezenformasyon çabalarını Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası sınır ötesi operasyonunu engelleme çabası olarak yorumladı. Bölgedeki İran varlığına dikkat çeken Eski Şam Askeri Ataşesi Prof. Dr. Esat Arslan, "TSK geçtiğimiz yıllarda, terör örgütüne destek veren İrani güçleri bombaladı. İran'ın, Türkiye konusunda endişesi var." diyerek komplonun İran tarafından kurulmuş olabileceğini vurguladı. Zamanlamanın çok manidar olduğunu vurgulayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Furkan Kaya ise, "Zaho ve Duhok olayları, Türkiye’nin operasyonunu engellemeye ve durdurmaya yönelik. İran, Türkiye'yi bir rakip olarak görüyor" dedi.
Irak'ın Dohuk Vilayeti'nin Zaho İlçesi'nde dün bir dere kenarına gerçekleştirilen saldırıda, onlarca kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör saldırısının PKK tarafından gerçekleştirildiği duyurulmuştu.
Terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin başını çektiği bir grup oluşum, saldırılardan Türk Silahlı Kuvvetlerini sorumlu tutarak, sosyal medyada dezenformasyona girişmişti. Iraklı siyasilerin de körüklediği manipülasyonun, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonu öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.
TÜRKİYE'NİN ÜZERİNE YIKILMAK İSTENEN SALDIRININ ARKASINDA KİM VAR?
Konuya ilişkin A Haber'de canlı yayınlanan Arka Plan programında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, İran'ın bölgedeki varlığına dikkat çekti.
Irak'ta önemli ve büyük bir İran faktörünün yer aldığını vurgulayan Eski Şam Askeri Ataşesi Prof. Dr. Esat Arslan, "Burada da İran destekli Haşdi Şabi faktörü var. Bütün İran'ın yurt dışındaki bütün operasyonlarını yöneten pastalandır. Burada doğrudan doğruya İrani komutanların hedef alınması ABD ile başlamıştır. Bize de saldırmışlardır, eğitim kamplarına da saldırmışlardır. Peşmergelerin eğitim kamplarına da İrani bir saldırı vardır." diye konuştu.
"SURİYE PKK'SI BÖLGESİNDE İRANİ YAPILANMALAR DA VAR"
Gerçekleşen eylemi ilk duyduğunda arkasında İrani bir faktörün olduğunun altını çizen Arslan, "Orta Doğu'da eline kart almadan hiçbir hareket yapamazsınız. Elinizde mutlaka kart bulunması lazım. Bu bölgedeki Haşdi Şabi üstünlüğüne karşı özellikle Lübnan'da Hizbullah örgütü var. Suriye'de İrani bir örgütlenme sistematiği var. Bakın ben Tel Rıfat'a gittim geçen haftalarda. Tel Rıfat'tan 250 bin insan İdlib'e kaçmak zorunda kaldı. En büyük sebebi, Suriye PKK'sıdır. İrani bir olgu var mı? Var. Rusya burada örtülü bir şekilde İsrail'e izin veriyor. İsrail Hava Kuvvetlerinin bir numaralı hedefi bu İrani bölgeleri. Şam bölgesinden başlıyor. Eğer FETÖ'den sonrasında bunu yaşasaydık bugünkü Suriye gibi olurduk." diye konuştu.
"TÜRKİYE İRANİ HEDEFLERİ VURDU, İRAN RAHATSIZ OLDU"
Bölgede 3 yeni örgütün olduğunu ifade eden Arslan, "Fatimiyun, Haşimiyun, Zeynebiyun…Bu Halep'in kuzeyinde iki tane bölge var. Nudul bölgesi ve El Zehra bölgesi. Buralar tamamen İrani. Tel Rıfat bölgesinde, TSK İrani kuvvetleri bombaladı. 20 tane araç ve içerisindekiler etkisizleştirdi. İran'ın bu konuda endişesi var." ifadelerini kullandı.
"PKK'NIN SON SALDIRILARI"
Astane sürecine vurgu yapan Arslan, "Yapılacak harekatta, bu bölgelerin etrafından dolaşacak TSK. Alandan aldığım haberler, özellikle PKK'nın son saldırıları olduğu yönünde. İran'da gördüğüm kadarıyla Türkiye'ye yeşil ışık yakmadılar. Bu gidişten sonra zannediyorum, etrafından geçerek operasyon yapma izni verildiğini düşünüyorum." dedi.
"ZAMANLAMA MANİDAR, TÜRKİYE FİNAL HAMLESİNİ YAPACAK"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Furkan Kaya ise yapılan saldırının zamanlamasının çok manidar olduğunu vurguladı. Yaşananların bir başka algı operasyonu olduğunu ifade eden Kaya, "Bu provokasyonu planlayanlar, bu olaydan sonra bunun düşünüleceğini de biliyorlar. Bu da başka bir algı operasyonu. Şimdi artık yavaş yavaş son final hamlesine geliyor Türkiye. Örgüt içerisinde de bir telaş başladı. PKK terör örgütü, saf bir terör örgütü değil. Bunun arkasında çok uluslu bir organizasyon hal almış. Gerektiğinde de kullanılacak bir aparat haline getirildi." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN İSTİHBARAT GÜCÜNDEN RAHATSIZ OLUYORLAR"
Türkiye Cumhuriyeti'nin bir 'diplomatik hasat' içerisinde olduğunu vurgulayan Kaya, "Bu hasatı yaparken diplomasinin yanında güçlü istihbaratınız olmanız gerekiyor. Sınır ötesinde de milli istihbarat yaptığı için diğer istihbaratlar da rahatsız oluyor. Bu gibi toplumsal olaylarla sivil noktaların vurulması gibi Türkiye'nin üzerine ihale, enkaz bırakmaya çalışıyorlar. PKK'lıların sivil kıyafetler giyerek, Türk askeri sivilleri vuruyor şeklinde provokasyonlar yapıldı, yabancı medyada da yer aldı. Medya ayağının da güçlü olduğunu bilmemiz lazım." dedi.
"AMAÇ TERÖR HATTININ AFGANİSTAN İLE BİRLEŞTİRİLMESİ"
Zaho ve Duhok olaylarının, Türkiye'nin operasyonunu engellemeye ve durdurmaya yönelik olduğunu vurgulayan Kaya, "Biz İran'a, 'Size komşuyuz, güvenliğimiz sizin güvenliğiniz, sizin güvenliğiniz bizim güvenliğimiz' diyoruz. ABD'nin nihai hedefi, Büyük Orta Doğu Projesi... Suriye ile beraber Irak ve Suriyenin kuzeyinin terör koridoruyla birleştirilmesi bunun Doğu Akdeniz'e çıkarılması, bir şekilde de İran'ın parçalanıp hattın Afganistan'la birleştirilmesi hedefleniyor" şeklinde konuştu.
"İRAN TÜRKİYE'Yİ RAKİP OLARAK GÖRÜYOR"
İran'ın Türkiye'yi rakip gördüğünü, Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan'a verdikleri destek üzerinden de görülebileceğinin altını çizen Kaya, "Burada bir güvenlik bloğu oluşturmazsanız bu yangın sizi de yakacak. Operasyonla beraber her şey bitecek mi. ABD, SGD'ye bir konfor alanı sağladı. Irak'ta Kazımi hükümetinin açıklaması da enteresan. Her şey sıcakken Türkiye yaptı diyor. Bu bana çok yanlış geliyor." dedi.
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