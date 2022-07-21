Saldırı neden Türkiye’nin üzerine yıkılmak istendi? Uzmanlar çarpıcı detayları A Haber’de anlattı: Amaç TSK’nın operasyonunu durdurmak

"AMAÇ TERÖR HATTININ AFGANİSTAN İLE BİRLEŞTİRİLMESİ"

Zaho ve Duhok olaylarının, Türkiye'nin operasyonunu engellemeye ve durdurmaya yönelik olduğunu vurgulayan Kaya, "Biz İran'a, 'Size komşuyuz, güvenliğimiz sizin güvenliğiniz, sizin güvenliğiniz bizim güvenliğimiz' diyoruz. ABD'nin nihai hedefi, Büyük Orta Doğu Projesi... Suriye ile beraber Irak ve Suriyenin kuzeyinin terör koridoruyla birleştirilmesi bunun Doğu Akdeniz'e çıkarılması, bir şekilde de İran'ın parçalanıp hattın Afganistan'la birleştirilmesi hedefleniyor" şeklinde konuştu.

"İRAN TÜRKİYE'Yİ RAKİP OLARAK GÖRÜYOR"

İran'ın Türkiye'yi rakip gördüğünü, Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan'a verdikleri destek üzerinden de görülebileceğinin altını çizen Kaya, "Burada bir güvenlik bloğu oluşturmazsanız bu yangın sizi de yakacak. Operasyonla beraber her şey bitecek mi. ABD, SGD'ye bir konfor alanı sağladı. Irak'ta Kazımi hükümetinin açıklaması da enteresan. Her şey sıcakken Türkiye yaptı diyor. Bu bana çok yanlış geliyor." dedi.