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Son dakika: Balıkesir Gönen'de şiddetli deprem! İstanbul'da da hissedildi

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Giriş Tarihi: 21.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
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Son dakika: Balıkesir Gönen’de şiddetli deprem! İstanbul’da da hissedildi

Gelen son dakika haberine göre; AFAD merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul da başta olmak üzere çevre illerde hissedildi. Balıkesir Valilisi Hasan Şıldak, depremin ardından yaptığı açıklamada il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve ekiplerin tarama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Gelen son dakika haberine göre; merkez üssü Balıkesir Gönen olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

YERİN 12 KİLOMETRE ALTINDA

Saat 18.44'te meydana gelen depremin yerin 12 kilometre aldında oluştuğu duyuruldu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, başta İstanbul ve Çanakkale olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

VALİ ŞILDAK: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI, TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Balıkesir Valilisi Hasan Şıldak, depremin ardından yaptığı açıklamada il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. Vali Şıldak, "Bugün saat 18.44'te Gönen İlçemize bağlı Tahtalı Mahallemiz merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Jandarma ve Afad birimlerimizin bölgede tarama çalışmaları devam etmektedir. Gönen İlçemize ve Balıkesir'e geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA: OLUMSUZ İHBAR YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem sonrasında herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

GÖNEN KAYMAKAMLIĞI: HERHANGİ BİR SORUN YOK

Gönen Kaymakamlığından yapılan açıklamada, deprem sonrasında köylerde ve merkezde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: BU DEPREM SÜRPRİZ DEĞİL

Sarsıntı sonrasında A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Birincisi bu sürpriz bir deprem değil. Bu bölgede tarihsel süreçte meydana gelen önemli depremler var. Kuzey Anadolu fayının güneyden geçtiğini düşündüğümüz bir fayda meydana geldi. 4,6 büyüklüğünde bir deprem evlerde fazlasıyla hissedilebilir bir deprem. Öncü mü, artçı mı bir deprem şu an için bir şey söyleyemeyiz. Korkan vatandaşlarımız, hava güzel dışarıda olmalarında fayda var. Bu tamamen göreceli bir kavram, benim fikrim. AFAD ve Vali gerekli açıklamaları yapacaktır. Bu büyüklükte bir yıkım beklemem. 5,5 büyüklüğündeki depremler daha yıkıcı olur. Malum Türkiye bir deprem bölgesi, zemin faktörünü gözeterek sağlam binalarda oturmamız gerekiyor." diye konuştu.

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