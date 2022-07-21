Son dakika: Balıkesir Gönen’de şiddetli deprem! İstanbul’da da hissedildi

VALİ ŞILDAK: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI, TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Balıkesir Valilisi Hasan Şıldak, depremin ardından yaptığı açıklamada il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. Vali Şıldak, "Bugün saat 18.44'te Gönen İlçemize bağlı Tahtalı Mahallemiz merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Jandarma ve Afad birimlerimizin bölgede tarama çalışmaları devam etmektedir. Gönen İlçemize ve Balıkesir'e geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA: OLUMSUZ İHBAR YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem sonrasında herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

GÖNEN KAYMAKAMLIĞI: HERHANGİ BİR SORUN YOK

Gönen Kaymakamlığından yapılan açıklamada, deprem sonrasında köylerde ve merkezde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.