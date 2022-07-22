Manzarayı izlerken uçuruma düştü: Ağaca tutunup hayatta kaldı
GÜNDEM DHA
Manisa'ya bağlı Alaşehir ilçesinde arkadaşlarıyla ormanda gezen 16 yaşındaki Muhammet Sözügüzel, manzaraya bakmak isterken uçuruma düştü. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan genç, tutunduğu ağaç sayesinde kurtuldu.
Alaşehir ilçesi Horuzumkeserler Mahallesi Değirmen Dere mevkisinde iki arkadaşıyla ormanda gezintiye çıkan Muhammet Sözügüzel, manzara seyretmek isterken ayağının kayması sonucu uçuruma düştü.
AĞACA TUTUNARAK HAYATTA KALDI
Yaklaşık 20 metre yuvarlanan Sözügüzel, bir ağaca tutunarak hayatta kaldı. Sözügüzel'in arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.
Kısa sürede olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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