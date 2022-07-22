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Manzarayı izlerken uçuruma düştü: Ağaca tutunup hayatta kaldı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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Manzarayı izlerken uçuruma düştü: Ağaca tutunup hayatta kaldı

Manisa'ya bağlı Alaşehir ilçesinde arkadaşlarıyla ormanda gezen 16 yaşındaki Muhammet Sözügüzel, manzaraya bakmak isterken uçuruma düştü. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan genç, tutunduğu ağaç sayesinde kurtuldu.

Alaşehir ilçesi Horuzumkeserler Mahallesi Değirmen Dere mevkisinde iki arkadaşıyla ormanda gezintiye çıkan Muhammet Sözügüzel, manzara seyretmek isterken ayağının kayması sonucu uçuruma düştü.

AĞACA TUTUNARAK HAYATTA KALDI

Yaklaşık 20 metre yuvarlanan Sözügüzel, bir ağaca tutunarak hayatta kaldı. Sözügüzel'in arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

Kısa sürede olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

HALAT YARDIMIYLA KURTULDU

Ekipler, uçurumda tutunduğu ağaçta mahsur kalan Muhammet Sözügüzel'i halat yardımıyla kurtardı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sözügüzel'in kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi.

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