PKK elebaşı Cemil Bayık, Selahattin Demirtaş’a 16 milyon dolar göndermiş! Teslim olan terörist itiraf etti



"ÜST DÜZEY ÖRGÜT MENSUPLARI KAMURAN YÜKSEK VE YAHYA FİGAN İLE GÖRÜŞTÜ"

Ovalıoğlu, 25 Haziran 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde Demirtaş ile ilgili şu bilgileri anlattı:

"Kendisi (Demirtaş) KCK/TM (KCK Türkiye Meclisi) karargahında üst düzey örgüt mensupları Kamuran Yüksek ve Yahya Figan ile görüştü. Kobani olayları sürecinde Kamuran Yüksek ve Yahya Figan ile irtibatlıdır. O dönem üst düzey örgüt mensupları tarafından çok fazla sevilmediğini biliyorum. HDP Eş Genel Başkanlığı yaptığı süreçte Cemil Bayık seçim çalışmaları için 16 milyon dolar ya da euro parayı Kamuran Yüksek ve Yahya Figan üzerinden gönderdi."