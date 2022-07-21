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Kadıköy’de izinsiz gösteriye geçit yok: 106 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
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Kadıköy’de izinsiz gösteriye geçit yok: 106 gözaltı

Sosyal medyadan yapılan çağrıların ardından Kadıköy'de dün akşam saatlerinde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba yapılan müdahalede 106 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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