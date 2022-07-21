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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dohuk saldırısı hakkında flaş açıklama! Sivillere yönelik saldırı olmadı

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Giriş Tarihi: 21.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Dohuk saldırısı hakkında flaş açıklama! Sivillere yönelik saldırı olmadı

Son dakika haberleri... Dohuk'ta saldırısı hakkında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" ifadelerine yer verdi.

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