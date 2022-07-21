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Yargıtay'dan "Fuat Avni"nin istihbarat elemanı Mustafa Koçyiğit'e verilen ömür boyu hapse onama

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Giriş Tarihi: 21.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
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Yargıtay’dan Fuat Avninin istihbarat elemanı Mustafa Koçyiğit’e verilen ömür boyu hapse onama

Fuat Avni adlı Twitter kullanıcısına bilgi aktardığı tespit edilen eski Başbakanlık uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay'a verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından uygun bulundu.

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