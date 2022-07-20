Emekli vatandaştan CHP'li Faik Öztrak'a soğuk duş: Niye ortalığı birbirine katıyorsunuz?
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul'daki Kapalıçarşı'ya giden CHP Sözcüsü Faik Öztrak, esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Öztrak ve kurmaylarının yanına gelen emekli bir vatandaş, CHP'nin yürüttüğü politikalar üzerinden tepki gösterdi. Geçmişte hastanelerde ilaç ve yer bulamadıklarını ifade eden vatandaş, "Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı birbirine katıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Zamları iktidarın değil zenginlerin yaptığını vurgulayan vatandaş, "Parmak sallayan çok, Türkiyemizi yabancılara satmayın. Siz Türkiye'ye bakın dışarıya değil." diyerek tepkisini sürdürdü.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Başkanlığı'ndaki heyet, tarihi Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.
VATANDAŞTAN ÖZTRAK'A TEPKİ
Bu sırada emekli olduğunu söyleyen bir kadın Faik Öztrak ve yanındakilere, yürüttükleri politikalar nedeniyle tepki gösterdi.
"NİYE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATIYORSUNUZ?
Geçmiş yıllarda hastanelerde yaşadığı çile ile günümüzü kıyaslayan vatandaş, "Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum. Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı birbirine katıyorsunuz?" diye konuştu.
"ZAMLARI TAYYİP ERDOĞAN MI YAPIYOR?"
Herkesin dilediği şeyleri alıp yiyebildiğini ifade eden vatandaş, "Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artıyorum. Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor, sen olsan ayağına sıkar mısın? Biz zamanında sigorta hastanelerinde ilaç kuyruğunda birbirimizin saçını yoluyorduk." dedi.
"TÜRKİYE'Yİ YABANCILARA SATMAYIN"
Büyükelçilerden talimat alan CHP'nin Sözcüsü'ne tepkisini sürdüren vatandaş, "Parmak sallayan çok, Türkiyemizi yabancılara satmayın. Siz Türkiye'ye bakın dışarıya değil" ifadelerini kullandı.
ÖZTRAK'TAN YANIT: MİLLETİN DERDİ BÜYÜK
Faik Öztrak da, "Biz ortaya düştük milletle beraber. Milletin derdi büyük. Pahalılık almış başını gitmiş" diyerek yanıt verdi.
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