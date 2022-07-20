Emekli vatandaştan CHP’li Faik Öztrak’a soğuk duş: Niye ortalığı birbirine katıyorsunuz?

"ZAMLARI TAYYİP ERDOĞAN MI YAPIYOR?"

Herkesin dilediği şeyleri alıp yiyebildiğini ifade eden vatandaş, "Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artıyorum. Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor, sen olsan ayağına sıkar mısın? Biz zamanında sigorta hastanelerinde ilaç kuyruğunda birbirimizin saçını yoluyorduk." dedi.