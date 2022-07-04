CHP Sözcüsü Öztrak HDP kongresindeki ’Öcalan’ sloganlarını kınayamadı

BAKANLIK SORUSUNA DA KAÇAMAK YANIT VERMİŞTİ

Öztrak, geçtiğimiz haftalarda da İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte kendisine yöneltilen, "HDP, CHP'den içişleri, adalet ve milli savunma gibi kritik bakanlıkları talep eder mi? CHP yönetimi HDP'nin taleplerini nasıl karşılar?" sorusuna, "Biz bu ülkenin birliğinin beraberliğinin garantisiyiz." ifadeleriyle kaçamak bir yanıt vermişti.