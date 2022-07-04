CHP Sözcüsü Öztrak HDP kongresindeki 'Öcalan' sloganlarını kınayamadı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ittifak ortakları HDP'nin geride kalan gün gerçekleştirilen kongresinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılmasına ilişkin konuştu. Herhangi bir 'kınama' açıklaması yapmayan Öztrak, teröre karşı olduklarını vurgulayıp başsavcılığın soruşturma açmasını, 'görevin bir gereği' olarak nitelendirdi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin olağan kongresi dün Ankara'da gerçekleşti. İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın kürsüde konuşma yaptığı esnasında sık sık terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.
TERÖRİST BAŞI İÇİN SLOGAN ATAN 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Söz konusu slogan ile ilgili çalışma başlatan emniyet güçleri, ilk belirlemelere göre grup içerisinde yer alan 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı.
ÖZTRAK HDP KONGRESİNDEKİ 'ÖCALAN' SLOGANLARINI KINAYAMADI
Gelişmelere ilişkin bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ittifak ortaklarını kınamadı.
Öztrak, "HDP kongresinde terör örgütü lehine atılan sloganlar tepkilere neden oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu konudaki değerlendirmeleriniz nedir?" sorusuna, "Terör örgütü elebaşının övülmesi konusunda Başsavcılığın soruşturma açması tabii ki görevinin gereğidir." diyerek yanıt verdi.
BAKANLIK SORUSUNA DA KAÇAMAK YANIT VERMİŞTİ
Öztrak, geçtiğimiz haftalarda da İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte kendisine yöneltilen, "HDP, CHP'den içişleri, adalet ve milli savunma gibi kritik bakanlıkları talep eder mi? CHP yönetimi HDP'nin taleplerini nasıl karşılar?" sorusuna, "Biz bu ülkenin birliğinin beraberliğinin garantisiyiz." ifadeleriyle kaçamak bir yanıt vermişti.
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