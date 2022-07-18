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CHP kamera kayıtlarına rağmen algısını sürdürüyor! Faik Öztrak: 15 Temmuz'da Meclis'e ilk bizim vekillerimiz girdi

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Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
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CHP kamera kayıtlarına rağmen algısını sürdürüyor! Faik Öztrak: 15 Temmuz’da Meclis’e ilk bizim vekillerimiz girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği CHP'lilerin, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi başlattığı darbe girişiminde Meclis'e ilk kimin geldiğine dair oluşturmaya çalıştığı algı, kamera kayıtları tarafından boşa çıkarılmıştı. Kamera kayıtlarına göre, o gece Meclis'e ilk giren ismin, dönemin güvenlikten sorumlu İdare Amiri Salim Uslu olduğu belirlenmişti. Söz konusu gelişmeye ilişkin bugün kendisine yöneltilen soruya yanıt veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin başladığının görüldüğü, anlaşıldığı andan itibaren Sayın Genel Başkan'ımız, Ankara'da olan milletvekillerimize bu hain darbecilere karşı derhal Meclis'e gidip millet iradesine sahip çıkmaları talimatını vermiştir. Bizim milletvekillerimiz de o gece Meclis'in kapılarını ilk açtırarak gazi Meclise girmiştir" yanıtını vererek algıyı sürdürdü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, "Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir" iddiasında bulunmuştu.

CHP'NİN ALGISINI KAMERA KAYITLARI BOŞA ÇIKARMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği bazı CHP'lilerin 15 Temmuz'a ilişkin yürüttüğü algı operasyonunu TBMM güvenlik kameraları boşa çıkarmıştı.

Kamera kayıtlarına göre, 15 Temmuz gecesi Meclis'e ilk giren isim, dönemin güvenlikten sorumlu İdare Amiri Salim Uslu olmuştu. Salim Uslu, CHP'lilerin "Meclis'e ilk giren CHP'lilerdi" haberini yaptırmalarının ardından, o geceye ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak oluşturulmaya çalışılan algıyı yerle bir etmişti.

ÖZTRAK 15 TEMMUZ ALGISINI SÜRDÜRDÜ

Yaşananlara ilişkin bugünkü CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, algısını sürdürdü.

Öztrak, 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında "TBMM'ye ilk CHP'li milletvekillerinin değil dönemin TBMM İdare Amiri Salim Uslu'nun geldiği" tartışmalarına ilişkin soruyu, "15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin başladığının görüldüğü, anlaşıldığı andan itibaren Sayın Genel Başkan'ımız, Ankara'da olan milletvekillerimize bu hain darbecilere karşı derhal Meclis'e gidip millet iradesine sahip çıkmaları talimatını vermiştir. Bizim milletvekillerimiz de o gece Meclis'in kapılarını ilk açtırarak gazi Meclise girmiştir." diye yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU DARBE GİRİŞİMİNİ TELEVİZYONDAN İZLEMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 15 Temmuz darbe girişimi esnasında İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan darbecilerin kullandığı tankların çekilmesini bekledikten sonra buradan kaçmıştı.

Bu anların görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Havalimanından ayrıldıktan sonra ise Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun oturduğu evde darbe girişimini televizyondan takip ettiğini gösteren fotoğraf karesi de ortaya çıkmıştı.

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