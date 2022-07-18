CHP kamera kayıtlarına rağmen algısını sürdürüyor! Faik Öztrak: 15 Temmuz’da Meclis’e ilk bizim vekillerimiz girdi

Öztrak, 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında "TBMM'ye ilk CHP'li milletvekillerinin değil dönemin TBMM İdare Amiri Salim Uslu'nun geldiği" tartışmalarına ilişkin soruyu, "15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin başladığının görüldüğü, anlaşıldığı andan itibaren Sayın Genel Başkan'ımız, Ankara'da olan milletvekillerimize bu hain darbecilere karşı derhal Meclis'e gidip millet iradesine sahip çıkmaları talimatını vermiştir. Bizim milletvekillerimiz de o gece Meclis'in kapılarını ilk açtırarak gazi Meclise girmiştir." diye yanıtladı.