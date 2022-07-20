Ağaca sıvı enjekte eden CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi kendisini savundu: Eski sağlığına kavuşması için çabalıyoruz
Mersin'de vahşice katledilen Özgecan Aslan anısına yapılan meydanda yer alan ağaç, CHP yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından asit benzeri bir sıvı enjekte edilerek kurutulmak istenmişti. Olayın CHP yöneticilerinden oluşan failleri gözaltına alınırken Mersin Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. 'Derhal soruşturma' açıldığının vurgulandığı açıklamada, "Ağacın eski sağlığına kavuşması için çabalıyoruz" denildi.
2015 yılında vahşice öldürülen Özgecan Aslan anısına Mersin'de yapılan Barış Meydanı'ndaki kauçuk ağacına zarar verilmişti. Yapılan incelemelerin ardından, ağacın CHP'li belediye tarafından zehirlendiği, parti tarafından fonlanan medya kurumları tarafından da olayın üstünü örtmek için suçlu arandığı ortaya çıkmıştı.
FAİLLERİN HEPSİ CHP'Lİ VE BELEDİYE ÇALIŞANI
Konuya ilişkin yapılan emniyet açıklamasında, "Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, 29.06.2022 günü saat:03.00 sıralarında Özgecan Aslan Barış Meydanında bulunan kauçuk ağacının dışarıdan müdahale ile zehirli madde enjekte edilerek kurtulmaya çalışılması olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda "olayı gerçekleştiren 34 DKC 222 plakalı aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı tespit edilmiş", aracın "sürücüsü belediye çalışanı Yusuf SOYAK isimli şahıs yakalanmış", yapılan görüşmede "yanında Oğuzhan ÇAKIR (Toroslar İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı) isimli şahsında bulunduğunu, olayla ilgili talimatı Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı olan Serdar Salim GÖKÇEK tarafından verildiğini" beyan etmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir." denilmişti.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA: ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI İÇİN ÇABALIYORUZ
Skandal sonrasında CHP yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin bugün bir açıklama yapıldı. Yapılan duyuruda, belediye bünyesinde 'derhal idari soruşturma' açıldığı vurgulanırken, "Ağacın hayat belirtisi göstermesi şu aşamada sevindirici olup, yeniden eski sağlığına kavuşması için gayretli çabamız sürmektedir." denildi.
Belediye tarafından şu açıklama yapıldı:
"Söz konusu kauçuk ağacındaki kuruma belirtilerinin görüldüğü ilk günden itibaren, ağacın yeniden sağlığına kavuşması için belediyemizce her türlü önlem alınmış, bilimsel metotlarla tedavi sürecine başlanmıştır. Ağacın tekrar sürgün verme yeteneği dikkate alınarak kuruyan dalları budanmış ve budanan dal yüzeyleri de aşı macunu ile kapatılmıştır. Ağacın hayat belirtisi göstermesi şu aşamada sevindirici olup, yeniden eski sağlığına kavuşması için gayretli çabamız sürmektedir.
Konuyla ilgili belediyemiz bünyesinde derhal idari soruşturma açılmış olup, soruşturma halen titizlikle sürdürülmektedir. Ayrıca, iddialar üzerine adli süreç devam etmektedir.
Öte yandan, olay bahane edilerek tamamen siyasi saiklerle yapıldığı açık olan saldırılarla Belediyemizin yıpratılmaya çalışılması asla kabul edilemez. Bu tür fırsatçı yaklaşımların ve siyasi saldırıların kimseye yarar sağlamayacağı bilinmelidir. Gün içerisinde davet edildiğinde bilgi vermek durumunda olan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımızın, gece yarısı hukuka aykırı olarak saat 02:00'de polis ekiplerince evinden gözaltına alınması, adli soruşturmanın sağlıklı yürütüldüğü konusunda endişe uyandırmaktadır.
Göreve geldiğimiz günden bu yana, binlerce fidanı toprakla buluşturan, park ve yeşil alanlarımıza özenle bakan bir belediye olarak sürecin titizlikle takipçisi olduğumuzun ve dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm canlıların belediyesi olarak canla başla çalışacağımızın bilinmesini isteriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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