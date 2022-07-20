Ağaca sıvı enjekte eden CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi kendisini savundu: Eski sağlığına kavuşması için çabalıyoruz

Belediye tarafından şu açıklama yapıldı:

"Söz konusu kauçuk ağacındaki kuruma belirtilerinin görüldüğü ilk günden itibaren, ağacın yeniden sağlığına kavuşması için belediyemizce her türlü önlem alınmış, bilimsel metotlarla tedavi sürecine başlanmıştır. Ağacın tekrar sürgün verme yeteneği dikkate alınarak kuruyan dalları budanmış ve budanan dal yüzeyleri de aşı macunu ile kapatılmıştır. Ağacın hayat belirtisi göstermesi şu aşamada sevindirici olup, yeniden eski sağlığına kavuşması için gayretli çabamız sürmektedir.

Konuyla ilgili belediyemiz bünyesinde derhal idari soruşturma açılmış olup, soruşturma halen titizlikle sürdürülmektedir. Ayrıca, iddialar üzerine adli süreç devam etmektedir.