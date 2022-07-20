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Mersin Özgecan Aslan Meydanı'ndaki ağacın kurutulması skandalında yeni gelişme! Savcılık ifadesi ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Mersin Özgecan Aslan Meydanı’ndaki ağacın kurutulması skandalında yeni gelişme! Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Mersin'deki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın simgesi olan yarım asırlık kauçuk ağacı zehirlenerek kurutuldu. Görüntülerinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan belediye çalışanı Yusuf Soyak, savcılıkta aldığı emir ile ağıcı zehirlediğini itiraf etti. Soyak talimatı kimden aldığını da açıkladı.

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacı, kök noktasından matkapla 9 delik açılarak içerisine sıvı enjekte edilip kurutuldu.

Kuruyan ağaç bakıma alınırken olayla ilgili Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

ARACIN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KİRALANDIĞI BELİRLENDİ

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. 29 Haziran günü saat 03.00 sıralarına ağaca zehir enjekte ettiği güvenlik kamerasıyla saptanan kişilerin kullandığı 34 DKC 222 plakalı aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı belirlendi.

'TALİMATI SALİM SERDAR GÖKÇEK VERDİ' İDDİASI

Aracı kullanan belediye çalışanı Yusuf Soyak gözaltına alındı. Soyak, beraberindeki kişinin Toroslar İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır olduğunu, talimatın da Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek tarafından verildiğini iddia etti. Bunun üzerine Oğuzhan Çakır ile daire Başkanı Serdar Salim Gökçek de gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık tarafından tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ağaca zehir enjekte ederken güvenlik kamerasına yansıyan Yusuf Soyak savcılık ifadesinde Çakır ile daire başkanı Gökçek'in yanına gittiklerini, aldıkları emirle ağacı matkapla delerek zehir enjekte ettiklerini ileri sürdü.

Şüpheli Çakır ise Soyak'ın iddialarını reddetti. Çakır, Soyak ile ağacın yanına gittiklerini, ağaca zehir enjekte ettiğini ancak neden yaptığını bilmediğini, kendisinin herhangi bir şeye karışmadığını söyledi. Çakır, ağaca zehir enjekte edilmesi konusunda kimseden de talimat almadığını kaydetti.

Daire başkanı Gökçek de hakkındaki iddiaları reddetti. Gökçek, kimseye ağaca zehir enjekte edilmesi emrini vermediğini, olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

Yarım asırlık ağacı asit enjekte edip kuruttular YARIM ASIRLIK AĞACI ASİT ENJEKTE EDİP KURUTTULAR

Ağacın nasıl zehirlendiği ortaya çıktı AĞACIN NASIL ZEHİRLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

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