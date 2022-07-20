20 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü | Başkan Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a mektup

Son dakika: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü | Başkan Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a mektup

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümü | Başkan Erdoğan’dan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a mektup

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekâtının 48. yıl dönümü münasebetiyle KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a mektup gönderdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA