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Şehmus Ele bulundu mu? Tekirdağ'da kaybolan Şehmus Ele sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA HABERLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Şehmus Ele bulundu mu? Tekirdağ’da kaybolan Şehmus Ele sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Şehmus Ele bulundu mu? Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na 8 gün önce ailesiyle piknik yapmak için geldikten sonra ormanda kaybolan Şehmus Ele'den haber geldi. İlk gün aramadan sonuç alınamayınca geniş kapsamlı arama başlatılmıştı. Toplam 400 kişilik arama-kurtarma ekibi devreye girerken, Şehmus Ele'nin bulunup bulunmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Şehmus Ele bulundu mu? Tekirdağ'da kaybolan Şehmus Ele sağlık durumu nasıl? İşte son gelişmeler...

Son dakika... Şehmus Ele bulundu mu? Kurban Bayramı'nın son gnü olan 12 Temmuz'da ailesiyle birlikte piknik yapmaya gelen Şehmus Ele, ormanda kaybolmuştu. İstanbul'un Çatalca ile Tekirdağ'ın Saray ilçesi sınırlarındaki halk arasında kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'nda kaybolan Şehmus Ele'den haber geldi. Peki, Şehmus Ele bulundu mu? Tekirdağ'da kaybolan Şehmus Ele sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları...

ŞEHMUS ELE BULUNDU MU?

8 gün önce ailesiyle birlikte Çamlıkköy Tabiat Parkı'na geldikten sonra kaybolan ve haber alınamayan Şehmus Ele, İstanbul' un Çatalca ilçesi'nde ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

ŞEHMUS ELE'NİN KAYBOLMA OLAYI

İstanbul'da oturan Şehmus Ele, Kurban Bayramı'nın son günü olan 12 Temmuz'da, ailesiyle İstanbul'un Çatalca ile Tekirdağ'ın Saray ilçesi sınırlarındaki halk arasında 'Kastro' olarak bilinen Çamlıkköy Tabiat Parkı'na pikniğe geldi. Ele'den, piknikte ailesinin yanından ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Ailesi, Ele'yi bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekiplerinin ilk gün yaptığı aramadan sonuç alınamayınca İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen Jandarma Komando Arama-Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK), Polis Arama-Kurtarma (PAK), AFAD, AKUT ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve gönüllülerden oluşan 400 kişilik arama-kurtarma ekibi devreye girdi. Havadan drone, karadan iz takip köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmaları başlatıldı.

BULUNAN EŞYALARI İNCELEMEYE ALINDI

Aramaların 2'nci gününde, Şehmus Ele'nin ormana girdiği yerden 1 kilometre uzaklıkta cep telefonu ile bıçağı bulundu. Telefon ve bıçak, jandarma tarafından incelenmeye alındı. Kayıp haberlerinin ardından görgü tanığının, jandarmayı arayıp, Ele'yi 12 Temmuz'da ormanda gördüğünü söylediği belirtildi.

Görgü tanığının ifadelerinin ardından arama çalışmaları, bu bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalarda, Korsan Koyu yakınlarında önceki akşam Ele'ye ait olduğu belirtilen şort ve terlikler bulunurken, incelemeye alındı.

Ele'nin cep telefonunun, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildiği, diğer malzemelerin de incelenmesinin devam ettiği belirtildi.

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