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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açtı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2022
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açtı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle "hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu, 750 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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