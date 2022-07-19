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Ankara merkezli peş peşe FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Ankara merkezli peş peşe FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 22 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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