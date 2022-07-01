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Emniyetten FETÖ operasyonları açıklaması! Çok sayıda isim takip altında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2022
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Emniyetten FETÖ operasyonları açıklaması! Çok sayıda isim takip altında

Emniyet Genel Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen FETÖ operasyonları hakkında açıklama yaptı. Firari 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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