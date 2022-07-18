Savcı Sayan muhalefetin ’iktidar’ oyununu anlattı: Amaç Karadeniz’i parçalamak Türkiye’yi zayıflatmak

"KILIÇDAROĞLU'NU KAHRAMAN YAPTILAR"

CHP'nin bir önceki genel başkanı Deniz Baykal'ın güç kazandığı için CHP'ye operasyon çekildiğini söyleyen Sayan, "CHP'ye operasyon çekmezsek biz başarılı olamayız dediler. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kahraman yaptılar. Bu oyun böyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"AKŞENER'İ ÖN PLANA ÇIKARMAK İÇİN PARA AKITIYORLAR"

Türkiye'nin bugün çok daha değişik bir oyunla karşı karşıya olduğunu ifade eden Sayan, "6'lı masa, bu FETÖ ve PKK'yı kuranların kuruluşudur. Kimse aklımızla alay etmesin. CHP'nin oyları yüzde 20-25 bandında gidiyor. Burada patron İYİ Parti. İYİ Parti'yi de yöneten patronlar var masanın üzerinde. Bunlar CHP'yi, Kılıçdaorğlu'nu kullanarak Akşener'i ön plana çıkarmak için para akıtıyorlar. Akşener'i başbakan yapmaya çalışıyorlar." dedi.