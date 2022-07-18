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Savcı Sayan muhalefetin 'iktidar' oyununu anlattı: Amaç Karadeniz'i parçalamak Türkiye'yi zayıflatmak

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
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Savcı Sayan muhalefetin ’iktidar’ oyununu anlattı: Amaç Karadeniz’i parçalamak Türkiye’yi zayıflatmak

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber canlı yayınında, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu '6'lı masa' görüşmelerine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Masanın patronunun İYİ Parti olduğunu ve onun da dış güçler tarafından yönetildiğini vurgulayan Sayan, "Amaç FETÖ ve PKK'yı Türkiye'nin başına yeniden bela ederek zayıflatmak." dedi. 6'lı masanın asıl amacının Karadeniz oylarını bölmek olduğunu ifade eden Sayan, "Kürtler üzerinden algı yapılıyor ama asıl hedef Karadeniz. Erdoğan'ı, Karadeniz'den oy alarak yenebiliriz diyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilme nedeni de buydu" diye konuştu. CHP içerisindeki İmamoğlu grubunun Kılıçdaroğlu'nun adaylığına müsade etmeyeceğini belirten Sayan, "Muhalefetin adayı Abdullah Gül ama buna Akşener karşı çıkıyor. Akşener, ikna edilirse yarın Gül'ün adaylığı açıklanır" şeklinde konuştu.

A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının bu haftaki konuğu Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan oldu. Eski bir CHP'li olan Sayan, parti içerisinde oynanan oyunları ve 6'lı masanın 'Türkiye' planını anlattı.

"ANKETLER YALAN, 20 PUAN GERİDE DEDİLER 20 PUAN FARK ATTIM"

Yaklaşan seçimler öncesinde kamuoyuna yansıyan anketlerin doğruluk payının oldukça düşük olduğunu vurgulayan Sayan, "Anketlerde ben 20 puan geride gösteriliyordum son geceye kadar, 20 puan fark attım. 40 puan yanıldılar. Ben anketlere inanmıyorum. Anketlerin nasıl yapıldığını CHP Genel Merkezi'nde gördüm. Aday olmak isteyenlerin genel merkezi nasıl yanılttığını gören birisiyim." dedi.

6'LI MASANIN AMACI: FETÖ VE PKK'YI YENİDEN TÜRKİYE'YE BELA ETMEK

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı masanın 'dış güçler' tarafından yönetildiğinin altını çizen Sayan, "Bu güçler, geçmişte, 12 Eylül'de Alevi-Sünni çatışması yaparak, CHP ve Adalet Partisi'ni kullanarak huzuru bozmak istediler, başarılı olamadılar. 1980'den sonra iki proje üretildi; FETÖ ve PKK... FETÖ'nün amacı, Türkiye'deki Müslümanlar üzerinden ülkeyi dizayn etmek, Müslümanların akıbetini yok etmekti. İkincisi de Kürtleri yok etmek planıydı" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NU KAHRAMAN YAPTILAR"

CHP'nin bir önceki genel başkanı Deniz Baykal'ın güç kazandığı için CHP'ye operasyon çekildiğini söyleyen Sayan, "CHP'ye operasyon çekmezsek biz başarılı olamayız dediler. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kahraman yaptılar. Bu oyun böyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"AKŞENER'İ ÖN PLANA ÇIKARMAK İÇİN PARA AKITIYORLAR"

Türkiye'nin bugün çok daha değişik bir oyunla karşı karşıya olduğunu ifade eden Sayan, "6'lı masa, bu FETÖ ve PKK'yı kuranların kuruluşudur. Kimse aklımızla alay etmesin. CHP'nin oyları yüzde 20-25 bandında gidiyor. Burada patron İYİ Parti. İYİ Parti'yi de yöneten patronlar var masanın üzerinde. Bunlar CHP'yi, Kılıçdaorğlu'nu kullanarak Akşener'i ön plana çıkarmak için para akıtıyorlar. Akşener'i başbakan yapmaya çalışıyorlar." dedi.

"AKŞENER CHP'Lİ VEKİLİN İSTİFASINI İSTEDİ"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sebahattin Önkibar'ın iddialarını da dile getiren Sayan, "Önkibar açıkladı, hükümete yakın bir iş insanı para getirdi, 'Kabul etmeyin' dediler. Kılıçdaroğlu'nun yanında olan vekil anlatıyor. Bu gelişmeden sonra da Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu aramış, 'Vekilin sözleri beni rahatsız etti, istifa etsin' demiş. 'O vekil başka şeyleri de deşifre eder. Bu bizim koalisyonumuzu bile etkiler' diye konuşmuş." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ DİZAYN EDECEK GÜÇLER AKŞENER'İ KULLANIYOR"

Akşener'in ön plana çıkarılmasının birçok sebebi olduğunu söyleyen Sayan, "Türkiye'yi dizayn edecek güçler, Akşener'i çok daha iyi kullanabilecek bir pozisyona sokmak istiyorlar. İkincisi de MHP'yi bitirmek istiyorlar. Üçüncüsü ise CHP'nin içerisinde büyük bir kavga var. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etmek isteyen gruplar var. İmamoğlu grubu, Akşener'i çok ciddi şekilde destek ve para veriyor. Kılıçdaroğlu'na hiçbir şey vermeyecekler hiçbir şey de yapmayacaklar. Kılıçdaroğlu'nu ne cumhurbaşkanı yaparlar ne de başka bir şey." diye konuştu.

"KAFALARINDAKİ ADAY ABDULLAH GÜL"

Muhalefetin kafasındaki adayı Abdullah Gül olduğunu vurgulayan Sayan, "Kafalarındaki aday Abdullah Gül'dür. Akşener'i ikna edemiyorlar, etseler yarın açıklayacaklar. Sonra da, 'Gül bizim adayımız olsun, Akşener de bir aday çıkarabilir. Sonraki turda daha çok oy alan desteklenebilir.' şeklinde bir formül de uygulayabilirler." dedi.

"KARADENİZ'İ PARÇALAMAK İSTİYORLAR"

İmamoğlu'nun adaylığının üzerine oynanmasının sebebini, Erdoğan'ın asıl kitlesinin Karadeniz'de olması üzerinden anlatan Sayan, "'Biz Karadeniz'den oy alabilirsek Erdoğan'ı yenebiliriz' diyorlar. İstanbul seçimlerini de böyle aldılar. Karadenizlilerde bölünme olmasaydı, Karadenizliler oy vermeseydi İmamoğlu kazanamayacaktı. İlçe belediyelerine bakın. Bizi yanıltıyorlar. Hedef saptırıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Asıl değerlendirmeyi Karadeniz üzerinden yapmak gerektiğini ve amacın Karadeniz'i bölmek olduğunu söyleyen Sayan, "Bugün HDP 5 milyon oy alıyor. Bunun 1,5 milyonu Türk kesiminden geliyor 3,5 milyonunu Kürtlerden alıyor. Kürtleri de baskılamaya yok etmeye çalışıyorlar. CHP ile HDP'nin iş birliğine vurgu yapıp İYİ Parti'nin oy almasını sağlıyorlar" dedi.

"MESELE İKTİDAR DEĞİL, TÜRKİYE'Yİ ZAYIFLATMAK İSTİYORLAR"

HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 6'lı masaya ilişkin yaptığı açıklamaları da örnek gösteren Sayan, "Demirtaş, PKK silah bıraksın deyip sonuna kadar ortak adayı desteklediğini açıklıyor. Mesele iktidar değil, PKK ve FETÖ'yü Türkiye'nin başına bela ederek zayıflatmak istiyorlar. O nedenle ortaya atılmış 6'lı masanın başarılı olması için iç ve dış güçler var. Bir de buna karşı duran Cumhur İttifakı var." dedi.

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