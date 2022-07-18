18 Temmuz 2022, Pazartesi
Sibel Can konserinde olay çıkartan CHP'li başkan Selman Hasan Arslan'ın görüntüleri ortaya çıktı!
Sibel Can'ın Balıkesir Edremit'te sahne aldığı geceye Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan damga vurmuştu. Konser gecesi olay çıkartan CHP'li Selman Hasan Arslan seyirciler tarafından yuhalandı. Sibel Can konserini karıştıran CHP'li Arslan'ın görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 18.07.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 14:14
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