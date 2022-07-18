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Haberler Galeri Sibel Can konserinde olay çıkartan CHP'li başkan Selman Hasan Arslan'ın görüntüleri ortaya çıktı!

Sibel Can konserinde olay çıkartan CHP'li başkan Selman Hasan Arslan'ın görüntüleri ortaya çıktı!

Sibel Can'ın Balıkesir Edremit'te sahne aldığı geceye Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan damga vurmuştu. Konser gecesi olay çıkartan CHP'li Selman Hasan Arslan seyirciler tarafından yuhalandı. Sibel Can konserini karıştıran CHP'li Arslan'ın görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.07.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 14:14
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Sibel Can konserinde olay çıkartan CHP’li başkan Selman Hasan Arslan’ın görüntüleri ortaya çıktı!

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde sahne alan Sibel Can ile konuşmak için sahneye çıkmak isteyen Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan'a sanatçının korumaları izin vermeyince olay çıkmıştı.

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Sibel Can konserinde olay çıkartan CHP’li başkan Selman Hasan Arslan’ın görüntüleri ortaya çıktı!

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde çağırdığı zabıta memurlarıyla birlikte konser ekibiyle tartışan Başkan Arslan kendisini sakinleştirmeye çalışan jandarmayı tartaklayıp konser görevlilerini saldırdığı görülüyor.

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Sibel Can konserinde olay çıkartan CHP’li başkan Selman Hasan Arslan’ın görüntüleri ortaya çıktı!

Seyircilerin tepki göstermesi ve yuhlaması üzerine konser alanını terk etmek zorunda kalan Başkan Arslan'ın öfkesi dinmek bilmiyor.

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Sibel Can konserinde olay çıkartan CHP’li başkan Selman Hasan Arslan’ın görüntüleri ortaya çıktı!

Edremit ilçesi Altınoluk amfi tiyatroda yaz turnesi kapsamında Sibel Can konser verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Sibel Can, kalabalığı coştururken tatsız bir olay yaşandı.

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Sibel Can konserinde olay çıkartan CHP’li başkan Selman Hasan Arslan’ın görüntüleri ortaya çıktı!

Belediyenin her hangi bir dahili ve katkısı olmamasına rağmen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Sibel Can'a sahnede teşekkür edip çiçek takdim etmek istedi.