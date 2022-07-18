MİT PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan’ı öldürdü | Stratejisit Coşkun Başbuğ: PKK’nın psikolojisi bozuldu

MİT KAHRAMANLARI PKK'NIN İÇİNE KADAR SIZDI

PKK'nın üst düzey kadrosuna kadar sızan MİT, kahramanlarının hikayesini anlatan Başbuğ, "Terörist İnan, Gara'da MİT'in yakın takibindeydi. Operasyon Duhok-Gara'da gerçekleşti. Ajanlar, aylarca süren çalışma sonucunda terörist İnan'ın en yakınına kadar girdi. Terörist İzzettin İnan, örgüt kadrosuyla toplantı halindeyken düğmeye basıldı. İnan ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi. Daha sonra MİT, ajanları güvenli şekilde bölgeden çıkardı. Yiğitler yeni operasyon için hazırlık halindeler." ifadelerine yer verdi.

ÖRGÜTTE BÜYÜK PANİK VE KAOS

İnan'ın çapraz ateş sonucu öldürüldüğünü bildiren Başbuğ, şu an örgütte herkes 'Benim yanı başımdaki birisine (bu operasyon) yapılıyor. Nasıl geldiler?' paniği ile PKK'lıların psikolojisinin bozulduğu yorumunda bulundu.

"PKK, YEDEĞİNİ HAZIRLAMADAN ASLINI KAYBEDİYOR"

Örgüt içinde yaşanan kaosa dikkatleri çeken Başbuğ, "PKK, öyle bir döngüye girdi ki; yedeğini hazırlamadan aslını kaybediyor!" dedi.