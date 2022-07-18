MİT PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan'ı öldürdü | Stratejisit Coşkun Başbuğ: PKK’nın psikolojisi bozuldu
Başkan Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın hamleleriyle Türk milletinin gururu MİT çok kritik operasyonlar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda MİT, son olarak PKK'nın üst kadrosuna bir çizik daha attı. 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu listede, ayrıca Interpol tarafından da kırmızı bültenle aranan PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu "Dersim Aziz Botan Selahattin Sılhadin Malatya" kod adlı İzzettin İnan, Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde dün gerçekleştirilen operasyonda öldürüldü. Bu haber örgüt içinde büyük kaosa neden oldu. Başarılı operasyonu A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’a yorumlayan Stratejisit Coşkun Başbuğ, “Operasyon sonrası PKK’nın psikolojisi bozuldu.” dedi ve operasyonun ilginç detaylarını tek tek açıkladı.
Türk Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyona imza attı.
ÜST DÜZEY TERÖRİST İZZETTİN İNAN ÖLDÜRÜLDÜ
Sofi Nurettin'in ardından görevlendirilen sözde üst düzey terörist İzzettin İnan'ı, MİT'in saha ajanları, Gara 'da toplantı halinde olduğu örgüt üyeleriyle birlikte etkisiz hale getirdi.
1991'de örgüte katılan İnan, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürütüyordu.
İnan, geçen yıl öldürülen PKK/KCK'lı "Sofi Nurettin" kod adlı Halef el Muhammed'in yerine, sözde Apollo Akademiler Komutanlığı yürütmesine getirilen elebaşları arasındaydı.
Sofi'den sonra Apollo Akademiler sorumluluğuna getirilerek onun yerine geçen HPG ve YJA-STAR konseyi üyesi "Berfin Nurhak" kod adlı Hanım Demir de 4 Temmuz'da Gara'da toplantı esnasında vurulmuştu.
SOFİ NURETTİN DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin de MİT ile TSK'nın ortak operasyonuyla geçtiğimiz yıl etkisiz hale getirilmişti.
BAŞBUĞ: PKK'NIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU!
Başarılı operasyonu A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'a yorumlayan Stratejisit Coşkun Başbuğ, "Operasyon sonrası PKK'nın psikolojisi bozuldu." dedi ve operasyonun ilginç detaylarını tek tek açıkladı.
MİT KAHRAMANLARI PKK'NIN İÇİNE KADAR SIZDI
PKK'nın üst düzey kadrosuna kadar sızan MİT, kahramanlarının hikayesini anlatan Başbuğ, "Terörist İnan, Gara'da MİT'in yakın takibindeydi. Operasyon Duhok-Gara'da gerçekleşti. Ajanlar, aylarca süren çalışma sonucunda terörist İnan'ın en yakınına kadar girdi. Terörist İzzettin İnan, örgüt kadrosuyla toplantı halindeyken düğmeye basıldı. İnan ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi. Daha sonra MİT, ajanları güvenli şekilde bölgeden çıkardı. Yiğitler yeni operasyon için hazırlık halindeler." ifadelerine yer verdi.
ÖRGÜTTE BÜYÜK PANİK VE KAOS
İnan'ın çapraz ateş sonucu öldürüldüğünü bildiren Başbuğ, şu an örgütte herkes 'Benim yanı başımdaki birisine (bu operasyon) yapılıyor. Nasıl geldiler?' paniği ile PKK'lıların psikolojisinin bozulduğu yorumunda bulundu.
"PKK, YEDEĞİNİ HAZIRLAMADAN ASLINI KAYBEDİYOR"
Örgüt içinde yaşanan kaosa dikkatleri çeken Başbuğ, "PKK, öyle bir döngüye girdi ki; yedeğini hazırlamadan aslını kaybediyor!" dedi.
TERÖRİST İZZETTİN İNAN KİMDİR?
PKK'lı terörist İnan örgütüne 1992'de katıldı.
Suriye ve Irak'ta faaliyetlerde bulundu.
Örgütün sözde PKK-HPG üyesi ve "Apollo Akademiler" sorumlusuydu.
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