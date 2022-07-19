Halk TV'den 'Yangına müdahale yok' yalanı: CHP'li Başkan gerçeği söyledi KJ değişti
CHP tarafından fonlanan Halk TV, şimdi de orman yangınları üzerinden bir algı operasyonuna girişti. İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına 1,5 saat müdahale edilmediğini öne süren kanalı, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklamaları yalanladı.
İzmir'e bağlı Çeşme ilçesinde yer alan Erythrai Antik kenti yakınındaki otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangının sebebi henüz bilinmezken, bölgede bulunan ev ve restoranlar tedbir amacıyla boşaltıldı.
VALİ DUYURDU: YANGIN KONTROL ALTINDA
Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri yayılmadan kontrol altına aldı. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Çeşme-Ildır'daki orman yangını kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Bölgemizde kuvvetli rüzgâr iki gün süreyle devam edecek olup vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması tavsiye olunur." açıklamasında bulundu.
HALK TV'DEN 'YANGINA MÜDAHALE YOK' YALANI
Sahada ekiplerin müdahalesini görmezden gelen Halk TV, yangına 1,5 saat olmasına rağmen müdahale edilmediğini öne sürdü. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran'ı canlı yayında konuk eden kanalın yayını sırasında, arkada Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları net şekilde görüldü.
BELEDİYE BAŞKANI VE VALİ'NİN AÇIKLAMALARI YALANLADI
Kanalın haber KJ'sinde yer alan "1,5 saat oldu, henüz müdahale yok" ifadeleri, Oran'ın "Orman, belediye herkes burada" sözleri sonrasında değiştirildi.
Halk TV'nin haberi yayımladığı saatten çok kısa bir süre sonra Vali Köşger, yangının kontrol altına alındığını duyurmuştu.
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