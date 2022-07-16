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Bakanlıktan haddi aşan İngiliz Bakan'a sert tepki: Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak

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Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
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Bakanlıktan haddi aşan İngiliz Bakan’a sert tepki: Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Başbakan olması durumunda ülkelerindeki sığınmacıları Türkiye'ye göndereceği vaadinde bulunan Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'a tepki gösterdi. Türkiye'nin herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacağının vurgulandığı açıklamada, "Ülkemizin üçüncü ülkelerin talebi üzerine daha fazla yük alması, bunun da ötesinde iltica hakkı konusundaki uluslararası düzenlemelerle bağdaşmayan bir yaklaşımın içinde yer alması söz konusu değildir." denildi.

Siyasi krizle boğuşan İngiltere'de Başbakan Boris Johnson görevinden istifa etmişti. Johnson'dan boşalan koltuk için adaylar seçim çalışmalarını sürdürürken, Muhafazakar Parti liderliği için aday olan isimlerinden Dışişleri Bakanı Liz Truss, göçmenleri Türkiye ve İspanya'ya gönderme planı olduğunu açıkladı.

Göçmenler üzerinden siyaset devşiren Truss, başbakan olması durumunda İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planını bahse konu ülkeler ile genişleteceğini öne sürdü.

HADDİ AŞAN İNGİLİZ BAKAN'A DIŞİŞLERİNDEN TEPKİ

İngiliz Bakan'ın haddi aşan sözlerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, yanıt verdi. Bilgiç, Truss'un sığınmacı vaadine ilişkin, "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak" dedi.

"EŞİT SORUMLULUK ÜSTLENMEYE DAVET EDİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Birleşik Krallık basınında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Başbakan olması halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki işbirliği anlaşmasının bir benzerinin ülkemizle de yapılmasını talep edeceği yönünde haberler yer almıştır. Sayın Truss'a atfen basında yer alan bu iddiaların asılsız olmasını ümit ediyoruz. 8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin üçüncü ülkelerin talebi üzerine daha fazla yük alması, bunun da ötesinde iltica hakkı konusundaki uluslararası düzenlemelerle bağdaşmayan bir yaklaşımın içinde yer alması söz konusu değildir. Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır. Kaldı ki, bu tutumumuzu, geçtiğimiz yıl Afgan sığınmacılar konusunda çıkan benzer haberlerin ardından da kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu çerçevede, tüm ülkeleri, göç konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve eşit sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz"

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