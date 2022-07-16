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AK Parti 'Arapça animasyon' yalanı için harekete geçti: Hukuki süreç başlatıldı

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Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
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AK Parti ’Arapça animasyon’ yalanı için harekete geçti: Hukuki süreç başlatıldı

Seçmenleri bilgilendirmek maksadıyla 2019 yılında hazırlanan Türkçe animasyon, Arapça dublaj yapılarak, "Türk vatandaşlığı verilen Araplara, AK Parti'ye nasıl oy verecekleri anlatılan videolar hazırlandı." ifadeleriyle bugün sosyal medyada dolaşıma sokuldu. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, söz konusu videoyu kasıtlı olarak dolaşıma sokanlar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada, mülteciler üzerinden asılsız iddialarla gündeme getirilen provokasyonlara bir yenisi daha eklendi. Twitter'da yayın yapan HaberReport ve WhisperHaber isimli hesaplar, 2019 yılında seçmenleri bilgilendirmek maksadıyla hazırlanan Türkçe animasyon filmi üzerinen algı operasyonu başlattı.

Arapça dublaj eklenerek paylaşılan video, kısa sürede yayıldı ve bazı haber siteleri tarafından da kamuoyuna servis edildi.

'ARAPÇA ANİMASYON' YALANI İÇİN HUHUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Söz konusu gelişme sonrası Twitter hesabından bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, provokasyon girişimine karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

"YALANLARLA YAPTIĞINIZ ALGININ ALTINDA KALACAKSINIZ"

Dağ yaptığı açıklamada, "2019 seçimleri öncesi seçmenleri bilgilendirmek için yapılan Türkçe animasyona dublaj yapıp Arapça ses ekleyerek kamuoyunu yanıltıyor ve manipüle ediyorsunuz. Yalanlarla yaptığınız algının altında kalacaksınız. Hukuki süreci başlatarak konunun takipçisi olacağız." dedi.

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