AK Parti ’Arapça animasyon’ yalanı için harekete geçti: Hukuki süreç başlatıldı

Sosyal medyada, mülteciler üzerinden asılsız iddialarla gündeme getirilen provokasyonlara bir yenisi daha eklendi. Twitter'da yayın yapan HaberReport ve WhisperHaber isimli hesaplar, 2019 yılında seçmenleri bilgilendirmek maksadıyla hazırlanan Türkçe animasyon filmi üzerinen algı operasyonu başlattı.

Arapça dublaj eklenerek paylaşılan video, kısa sürede yayıldı ve bazı haber siteleri tarafından da kamuoyuna servis edildi.