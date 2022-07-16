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İstanbul'da oto galeride yangın: Onlarca araç kül oldu

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
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İstanbul’da oto galeride yangın: Onlarca araç kül oldu

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yer alan bir oto galeride henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede araçtan araca yayıldığı yangında, 16 ticari otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yadigar Sokak'taki Galericiler Sitesi'nde bir oto galerinin yeni ve ikinci el araçlarının satışa sunulduğu açık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını kontrol altına aldı.

16 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

İlk belirlemelere göre aralarında sıfır hafif ticari araçların da bulunduğu 16 araba yangında zarar gördü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İşte yangına neden olan trafo İŞTE YANGINA NEDEN OLAN TRAFO

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