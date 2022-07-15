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Batman'da sağlık çalışanlarına dehşeti yaşatmıştı: Bıçaklı saldırgan tutuklandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.07.2022 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
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Batman’da sağlık çalışanlarına dehşeti yaşatmıştı: Bıçaklı saldırgan tutuklandı

Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının dört farklı suçtan kaydının bulunduğu ifade edildi.

Beşiri Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dün rahatsızlanan annesine müdahale edilirken dışarıya çıkarılmaya çalışılan E.B. (37) ile görevliler arasında arbede yaşandı.

BIÇAKLA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRDI

Görevliler, bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüpheli E.B'yi polise ihbar etti.

Hastaneye gelen polis ekipleri, E.B'yi gözaltına aldı.

POLİSLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Gözaltı işlemi esnasında hastanenin güvenlik görevlilerinden birine vurmaya kalkışan şüpheli, polislerce etkisiz hale getirildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE YOLLANDI

Dört suç kaydının bulunduğu öğrenilen E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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