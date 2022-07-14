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Bakan Koca duyurdu: Hastane güvenliğinde yeni dönem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Bakan Koca duyurdu: Hastane güvenliğinde yeni dönem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık kurumlarının güvenliği için Kapı Güvenlik Sistemlerinin kurulacağını duyurdu. 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini açıklayan Bakan Koca, "Sistem, hızla ülke geneline yayılacak." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini duyurdu.

"GİRİŞ KAPILARINDAN BAŞLAYACAK"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık kurumlarının güvenliği için giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işleri olduğunu belirtti.

24 HASTANEDE UYGULAMAYA GEÇİLDİ

Koca paylaşımında, "Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak." bilgisini verdi.

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