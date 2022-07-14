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Bakan Koca: 'Doktorlar şiddeti hak ediyor' cümlesi suçun ta kendisi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Bakan Koca: ’Doktorlar şiddeti hak ediyor’ cümlesi suçun ta kendisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemlerde doktorlar üzerinden yürütülen algı operasyonlarına her platformda yanıt vermeye devam ediyor. Koca, "Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir." dedi.

Şiddete maruz kalan doktorların, sağlık çalışanlarının onurunu ve onların haklarının en güçlü savunuculuğunu her defasında yapan Sağlık Bakanı Koca'dan son zamanlarda yaşanan üzücü olaylara dair önemli bir paylaşım geldi.

"SUÇUN, KIYMET BİLMEZLİĞİN TA KENDİSİ!"

Twitter adresinden yeni bir açıklama yapan Bakan Koca, "Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir." ifadelerine yer verdi.

"DOKTORUMA SAYGI"

Doktorların saygıyı hak ettiğinin altını kalın harflerle çizen Sağlık Bakanı Koca, "Biz saygımızı gösterelim." mesajını paylaştı.

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