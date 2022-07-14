Bakan Koca: 'Doktorlar şiddeti hak ediyor' cümlesi suçun ta kendisi
GÜNDEM ahaber.com.tr
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemlerde doktorlar üzerinden yürütülen algı operasyonlarına her platformda yanıt vermeye devam ediyor. Koca, "Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir." dedi.
Şiddete maruz kalan doktorların, sağlık çalışanlarının onurunu ve onların haklarının en güçlü savunuculuğunu her defasında yapan Sağlık Bakanı Koca'dan son zamanlarda yaşanan üzücü olaylara dair önemli bir paylaşım geldi.
"SUÇUN, KIYMET BİLMEZLİĞİN TA KENDİSİ!"
Twitter adresinden yeni bir açıklama yapan Bakan Koca, "Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir." ifadelerine yer verdi.
"DOKTORUMA SAYGI"
Doktorların saygıyı hak ettiğinin altını kalın harflerle çizen Sağlık Bakanı Koca, "Biz saygımızı gösterelim." mesajını paylaştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalardan bayram ettirecek hamle! Minimum 5 bin TL ödenecek! SSK, Bağkur ile en düşük emekli maaşı...
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ayın kaçında yatar? Ödeme takvimi...
- 15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank çalışma saatleri...
- %41 zam geldi! 5,10,15,20 yıl çalışan için ayrı hesap, 15.371 TL oldu! Brüt maaş ile 30 günlük giydirilmiş ücret...
- Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...
- DGS sonuçları bugün, erken açıklanır mı? 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Twitter çöktü mü, neden yüklenmiyor? 14 Temmuz Twitter ne zaman düzelecek, sorun ne? Tweetler şu anda yüklenmiyor hatası...
- TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa konut başvuruları başladı mı? İşte tarihler ve şartları...
- Benzin ve motorin fiyatları son dakika: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste...
- Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası...
- YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA: Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?
- 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 15 Temmuz Cuma günü metro, metrobüs, İETT, vapur bedava mı?