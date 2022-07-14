Bakan Koca: ’Doktorlar şiddeti hak ediyor’ cümlesi suçun ta kendisi

"SUÇUN, KIYMET BİLMEZLİĞİN TA KENDİSİ!"

Twitter adresinden yeni bir açıklama yapan Bakan Koca, "Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir." ifadelerine yer verdi.

"DOKTORUMA SAYGI"

Doktorların saygıyı hak ettiğinin altını kalın harflerle çizen Sağlık Bakanı Koca, "Biz saygımızı gösterelim." mesajını paylaştı.