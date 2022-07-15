Bakan Çavuşoğlu’ndan uluslararası basına ’FETÖ’ makalesi: Gülen’in iadesini talep ettik

"O GECE TÜRK HALKI DEMOKRASİYİ CANI PAHASINA SAVUNDU"

Binlerce sivilin o gece darbe girişimine önlemek için sokaklara döküldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Darbeciler 251 masum sivili öldürdü ve binlerce kişiyi yaraladı. O gece Türk halkı demokrasiyi canı pahasına savundu. Bu kahramanca tepki, darbecilerin öngörmediği bir şeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşananların idrak edilmesi için FETÖ'nün gerçek yüzünün anlaşılması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, örgütün 1960'ların sonlarında sözde "dini hareket" olarak kurulduğunu, eğitimi ve dinler arası diyalogu teşvik etme kisvesi altında, kötü niyetlerini örtbas etmeyi başardığını kaydetti.

Çavuşoğlu, FETÖ mensuplarının orduya, kolluk kuvvetlerine, yargının yanı sıra Dışişleri Bakanlığının da aralarında bulunduğu birçok devlet kurumuna onlarca yıl boyunca iyi hesaplı ve geniş çaplı biçimde sızmalarının, son aşaması 15 Temmuz 2016'da yapılan kapsayıcı bir plan dahilinde gerçekleştiğini ifade etti.