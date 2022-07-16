James Jeffrey: 15 Temmuz ile 11 Eylül'e aynı şekilde bakılmalı
Eski ABD Büyükelçisi ve eski DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenine katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimine 11 Eylül saldırısı ile şekilde bakılması gerektiğini söyleyen Jeffrey, "Bunlar sadece demokrasiye yönelik saldırı değil aynı zamanda ittifak dayanışmamıza da bir saldırıdır ve bunun bir daha olmaması için gereken her şeyi yapmalıyız." dedi.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenine katılan Jeffrey, törenden sonra değerlendirmelerde bulundu.
"BUNUN BİR DAHA OLMAMASI İÇİN HER ŞEYİ YAPMALIYIZ"
FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu ve bu örgütün bu şekilde anılması gerektiğini ifade eden Jeffrey, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Bu bir terör örgütünün NATO müttefiki olan demokratik bir devlete yönelik bir saldırısıdır. El Kaide terör örgütünün 11 Eylül'de bize saldırısı olsun, 15 Temmuz 2016'da Fetullah Gülen terör örgütünün Türkiye'ye yönelik saldırısı olsun, bunlara aynı şekilde bakılmalı. Bunlar sadece demokrasiye yönelik saldırı değil aynı zamanda ittifak dayanışmamıza da bir saldırıdır ve bunun bir daha olmaması için gereken her şeyi yapmalıyız." dedi.
JEFFREY'DEN ÖZELEŞTİRİ: DAHA İYİ OLABİLİRDİK
Amerikan yönetimindeki bazı isimlerin 15 Temmuz darbe girişimine geç yanıt verdiği ve bazılarının ise yanlış nitelendirdiğini belirten Jeffrey, "Bu konuda daha iyi olabilirdik." dedi.
Yönetimin darbe girişimi sırasında bilgileri teyit etme konusunda gecikmiş olabileceğini ifade eden Jeffrey, iki ülke arasındaki ilişkilerin kötü olmasının da yönetimin geç yanıt vermesindeki bir faktör olabileceğini savundu.
ABD KUVVETLERİ İLE ESED REJİMİ AYNI ALANDA FAALİYET GÖSTEREMEZ
ABD'nin SDG ismini kullanan YPG/PKK'ya verdiği destekle ilgili bir soruya yanıt veren Jeffrey, ABD'nin YPG'nin önemli bir bileşeni olan SDG örgütüne destek verdiğini belirterek, YPG ve PKK'nın Türkiye'ye tehdit teşkil ettiğinin farkında olduğunu dile getirdi.
YPG/PKK'nın Esed rejimi ile iş birliği anlaşması yaptığına dair haberler üzerine bir soruya Jeffrey, "Bu çok fazla köpürtülüyor. SDG ile Esed rejimi arasında önemli bir sürtüşme var. Rusya ile SDG arasında önemli bir iş birliği var." dedi.
Eski DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi, Esed rejimi ile YPG/PKK arasında olası bir anlaşma konusunda ABD'nin kaygı duyup duymaması gerektiği yönünde bir soruya şu yanıtı verdi:
"ABD'nin pozisyonu sanıyorum ki halen aynı. Bizim kuvvetlerimiz Esed güçlerinin faaliyet gösterdiği alanlarda faaliyet gösteremez. Onlarda güvenli ayrışma konusuna girmeyeceğiz. Daha önce onlarla birkaç kez karşı karşıya kaldık ve bunlar hep Esed rejim güçleri için kötü bitti. Onlarla aynı alanda faaliyet göstermeyeceğiz ve bunu herkesin bildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuda bir kaygım yok."
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