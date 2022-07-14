Şehitlerin adlarının yazıldığı künyeler çınar ağacına asıldı
Kahramankazan Belediyesi tarafından, FETÖ'nün hain darbe girişiminin önlenmesinin 6. yıl dönümü sebebiyle dikilen çınar ağacı, 15 Temmuz’da şehit düşen kahramanlarımızın adlarının yazılı olduğu künyelerle donatıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile şehit aileleri künyeleri ağaca beraber astı.
Kahramankazan Belediyesi tarafından, alçak darbe teşebbüsünün engellenmesinin 6'ıncı yıl dönümünde yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri bütün hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Belediye, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile kaymakamlık iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği yapıldı.
ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI
Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, müzeler genel müdürlüğü yetkilileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Programda şehitler için Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi. Gerçekleştirilen sinevizyon gösterimi sırasında salonda duygu dolu anlar yaşanırken, bazı şehit aileleri ve gazilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.
ÇINAR AĞACI KÜNYELERLE DONATILDI
Programın ardından müzenin bahçesine, üzerinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesi sırasında şehit düşen kahramanların isimlerinin yazdığı künyelerin asılı olduğu çınar ağacı dikildi.
Dikilen çınar ağacına daha sonra ise Başkan Oğuz ve şehit aileleri, darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'nde şehit düşenlerin isimlerinin yazılı olduğu künyeleri astı. Başkan Oğuz ve şehit aileleri daha sonra çınar ağacı önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
"KAHRAMANLARIMIZI TOPRAĞA DEĞİL, KALBİMİZE GÖMDÜK"
Başkan Oğuz, şehitlere rahmet ve minnet, gazilere ise hayırlı ömürler dileyerek, Kahramankazan'da ve tüm Türkiye'de 15 Temmuz gecesi tarihe altın harflerle geçen bir destanın yazıldığını söyledi. Oğuz, "Bugün bu topraklarda hür ve bağımsız şekilde yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Kahramanlarımızı toprağa değil, kalbimize gömdük. Bu çınar ağacına da şehitlerimizin isimlerinin yazılı olduğu künyelerini ailelerimizle birlikte astık. Tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, onların geride kalanları bizlerin de ailesidir. Onlar için ne yapsak az" diye konuştu.
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