Şehitlerin adlarının yazıldığı künyeler çınar ağacına asıldı

"KAHRAMANLARIMIZI TOPRAĞA DEĞİL, KALBİMİZE GÖMDÜK"

Başkan Oğuz, şehitlere rahmet ve minnet, gazilere ise hayırlı ömürler dileyerek, Kahramankazan'da ve tüm Türkiye'de 15 Temmuz gecesi tarihe altın harflerle geçen bir destanın yazıldığını söyledi. Oğuz, "Bugün bu topraklarda hür ve bağımsız şekilde yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Kahramanlarımızı toprağa değil, kalbimize gömdük. Bu çınar ağacına da şehitlerimizin isimlerinin yazılı olduğu künyelerini ailelerimizle birlikte astık. Tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, onların geride kalanları bizlerin de ailesidir. Onlar için ne yapsak az" diye konuştu.